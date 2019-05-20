Елизавета Сысоева прошла в финал Юношеской Евролиги по пулевой стрельбе

Стрелок Республики Коми Елизавета Сысоева в составе сборной страны прошла в финал Юношеской Евролиги.

В турнире приняли участие 36 человек, представляющих четыре страны: Сербию, Хорватию, Украину и Россию. Соревнования включали в себя стрельбу из винтовки и пистолета. В обеих дисциплинах наша страна заняла второе место.

В стрельбе из винтовки сборная России набрала 49 очков, почти треть из них – 15, принесла команде Елизавета.

По итогам турнира Россия прошла в финальный этап Юношеской Евролиги, который пройдет в октябре в Будапеште. Как отметил тренер Е. Сысоевой, Александр Паршуков, Елизавета уверенно идет по стопам Екатерины Паршуковой, другой прославленной уроженки поселка Тимшер Усть-Куломского района. Екатерина в прошлом дважды выигрывала Евролигу в составе российской сборной.

Также отметим и другие успехи стрелков республики. В эти дни в Казани проходят соревнования по спорту глухих в дисциплине пулевая стрельба. Первую медаль соревнований сборной Коми принес Георгий Мельниченко, завоевав «бронзу» в стрельбе из малокалиберного пистолета в упражнении МП-5.