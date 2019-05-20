Краснодарка Алиса Тищенко завоевала четыре золота чемпионата Европы

Золотыми стали ее выступления в составе юниорской команды России в многоборье, с также в групповых упражнениях с обручем и лентой. Четвертая золотая медаль - за командную победу сборной России в составе команды юниорок и индивидуальных выступлений «взрослых» Арины и Дины Авериных и Александры Солдатовой.
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