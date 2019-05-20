Краснодарка Алиса Тищенко завоевала четыре золота чемпионата Европы - Советский спорт
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20 мая 2019 12:57Краснодарский край

Краснодарка Алиса Тищенко завоевала четыре золота чемпионата Европы

Юная кубанская гимнастка завоевала четыре золотые медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.

Золотыми стали ее выступления в составе юниорской команды России в многоборье, с также в групповых упражнениях с обручем и лентой. Четвертая золотая медаль - за командную победу сборной России в составе команды юниорок и индивидуальных выступлений «взрослых» Арины и Дины Авериных и Александры Солдатовой.

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