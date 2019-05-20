Красноярск принял всероссийские соревнования по пулевой стрельбе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 мая 2019 12:59Красноярский край

Красноярск принял всероссийские соревнования по пулевой стрельбе

На всероссийские соревнования в Красноярск прибыли 136 спортсменов из 10 субъектов России.

В Красноярске, в тире Академии биатлона, на минувшей неделе состоялись сразу три крупных соревнования по пулевой стрельбе: всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия, чемпионат Сибирского федерального округа и чемпионат Красноярского края по стрельбе из малокалиберного оружия.

Безоговорочными лидерами по числу первых мест оказались спортсмены из Омской области, они завоевали 4 медали высшего достоинства. Однако по наибольшему числу наград Красноярский край оказался впереди – 12 медалей, из них 2 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.

76 спортсменов из 8 регионов страны участвовали в чемпионате Сибирского федерального округа. В зачете этих соревнований вновь не было равных представителям Красноярского края, на их счету 4 золотых медали, 6 серебряных и 6 бронзовых.

В краевом чемпионате приняли участие 30 спортсменов из Красноярска, Зеленогорска и Железногорска. Наибольшее число медалей завоевали красноярские стрелки – 14 (5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых), 6 медалей у зеленогорских спортсменов (2 золота, 3 серебра и 1 бронза) и три раза на пьедестал почета поднимались представители Железногорска (1 золотая медаль и 2 бронзовых).

Соревнования получили высокую оценку судейской коллегии.

Результаты соревнований

Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия

ПП-60

1. Давид Данилец (Красноярский край)

2. Никита Полосков (Иркутская область)

3. Аян Кириллин (Якутия)

ПП-60ж

1. Виктория Маматова (Алтайский край)

2. Анна Хроник (Красноярский край)

3. Анна Пельменёва (Красноярский край)

ВП/ДМ-60

1. Дмитрий Лыкин (Омская область)

2. Валерий Пожидаев (Красноярский край)

3. Александр Горбатов (Красноярский край)

ВП/ДМ-60ж

1. Елена Никонорова (Омская область)

2. Татьяна Болтаева (Красноярский край)

3. Ева Юрьева (Красноярский край)

ВП/ДМ-40 микс

1. Дмитрий Лыкин (Омская область)

2. Валерий Пожидаев (Красноярский край)

3. Александр Горбатов (Красноярский край)

ВП/ДМ-40 микс Ж

1. Елена Никонорова (Омская область)

2. Татьяна Болтаева (Красноярский край)

3. Ева Юрьева (Красноярский край)

ВП-60

1. Ян Цой (Якутия)

2. Никита Московских (Иркутская область)

3. Михаил Колпаков (Иркутская область)

ВП-60ж

1. Вера Попова (Красноярский край)

2. Лилия Рассохатская (Иркутская область)

3. Евгения Пчелкина (Томская область)

Чемпионат Сибирского федерального округа по стрельбе из малокалиберного оружия

МВ-60

1. Дмитрий Толубаев (Кемеровская область)

2. Сергей Быков (Кемеровская область)

3. Виталий Минченков (Кемеровская область)

МВ-60ж

1. Евгений Пчелкина (Томская область)

2. Анастасия Андреева (Красноярский край)

3. Лилия Рассохатская (Иркутская область)

МВ/ДМ-40 микс

1. Дмитрий Лыкин (Омская область)

2. Валерий Пожидаев (Красноярский край)

3. Александр Горбатов (Красноярский край)

МВ/ДМ-40 микс Ж

1. Лилия Рассохатская (Иркутская область)

2. Евгения Пчелкина (Томская область)

3. Алина Погодейкина (Красноярский край)

МПП-40

1. Давид Данилец (Красноярский край)

2. Филипп Наконечников (Хакасия)

3. Никита Полосков (Иркутская область)

МВ-3*20

1. Никита Московских (Иркутская область)

2. Михаил Колпаков (Иркутская область)

3. Серей Быков (Кемеровская область)

МП-60ж

1. Алёна Дорошкевич (Красноярский край)

2. Анна Пельменёва (Красноярский край)

3. Анна Хроник (Красноярский край)

МПП-30

1. Виктория Анищенко (Красноярский край)

2. Алёна Дорошкевич (Красноярский край)

3. Анна Хроник (Красноярский край)

МП-60СС

1. Никита Манн (Красноярский край)

2. Давид Данилец (Красноярский край)

3. Дмитрий Кабацура (Красноярский край)

МВ/ДМ-40

1. Дмитрий Лыкин (Омская область)

2. Валерий Пожидаев (Красноярский край)

3. Александр Горбатов (Красноярский край)

Чемпионат Красноярского края по стрельбе из малокалиберного оружия

МВ-60:

1. Данил Хуснутдинов (Красноярск)

2. Григорий Грибок (Красноярск)

3. Леонид Кудашов (Зеленогорск)

МВ-60:

1. Анастасия Андреева (Красноярск)

2. Алина Погодейкина (Зеленогорск)

3. Алёна Соколова (Красноярск)

МПП-40:

1. Давид Данилец (Красноярск)

2. Роман Самит (Красноярск)

3. Илья Проничев (Железногорск)

МПП-30:

1. Анищенко Виктория (Красноярск)

2. Алёна Дорошкевич (Красноярск)

3. Анна Хроник (Красноярск)

МВ-3х20:

1. Леонид Кудашов (Зеленогорск)

2. Дмитрий Александров (Зеленогорск)

МВ-3*20:

1. Алина Погодейкина (Зеленогорск)

2. Анастасия Андреева (Красноярск)

3. Елизавета Ядринкина (Красноярск)

МП-60СС:

1. Никита Манн (Железногорск)

2. Давид Данилец (Красноярск)

3. Дмитрий Кабацура (Железногорск)

МП-60:

1. Алёна Дорошкевич (Красноярск)

2. Анна Пельменёва (Зеленогорск)

3. Анна Хроник (Красноярск)

29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
18/05 15:53Хоккей
Пятая победа! Сборная России одолела латвийцев благодаря голам Орлова и ГусеваНашим впервые пришлось отыгрываться. Тем приятнее волевая победа 3:1. Которая, впрочем, оставила вопросы. В двух периодах сборной России не удалось распечатать ворота.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
19/05 18:00Футбол
Видео всех голов 29-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 29-го тура чемпионата России.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
20/05 00:00Хоккей
Чудо-гол Кучерова и проблемы США. Итоги дня на ЧМ-2019Россия одержала очередную победу, а американцы с трудом обыграли немцев.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
20/05 11:30Футбол
Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тураЛюбопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
19/05 13:43Футбол
Репетиция финала Кубка удалась! «Урал» отобрал два очка у «Локомотива» (видео)Эрик Бикфалви и Антон Миранчук приняли участие в обоих голах своих команд, разошедшихся в Екатеринбурге миром. «Локо» гарантировал себе Лигу чемпионов, но подставил под сомнение путевку в групповой этап турнира.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
20/05 01:00Хоккей
Джо, неужели Кубок Стэнли снова достанется не тебе?«Сан-Хосе» проиграл в пятом матче финала Западной конференции. А мы жутко испугались за Джо Торнтона, крутого 40-летнего парня, который снова может пролететь мимо Кубка Стэнли. «Акулы» – в одном шаге от вылета.
20/05 13:00Хоккей
Фестиваль Ночной лиги: когда сбываются надежды и мечтыПодводим итоги финальных соревнований любительского чемпионата страны по хоккею.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
Новости
13:33 Футбол СМИ: Левашов и Беляев могут продолжить карьеру в «Спартаке»
13:27 Хоккей Нико Хишир: Знали, что мы можем победить сборную России
13:26 Футбол Моуринью, по рекомендации Роналду, может возглавить «Ювентус»
13:18 Футбол Руслан Нигматуллин: «Локомотив» не должен упускать прямую путевку в Лигу чемпионов
13:12 Футбол КДК РФС не стал отменять красную карточку Бикфалви
13:06 Авто/Мото «Макларен» не будет покупать для Алонсо место на старте «500 миль Индианаполиса»
13:06 Футбол Гвардиола назвал цель «Манчестер Сити» на следующий сезон
12:57 Волейбол Волейболисты «Зенита» Спиридонов и Алексеев перешли в «Урал»
12:56 Футбол Дмитрий Хохлов: «Динамо» обязано показать хорошую игру в первом матче на новой арене
12:46 Футбол Адвокаты Кокориных и Мамаева обжаловали арест
12:39 Футбол Влашич получил вызов в сборную Хорватии на июньские матчи
12:35 Хоккей Дмитрий Яшкин: Овечкин и Кузнецов покажут настоящий уровень в более важных матчах
12:32 Фигурное катание Авербух стал постановщиком новой короткой программы Медведевой
12:25 Хоккей Максим Сушинский: «Красная машина» – хороший бренд, но пять лет без золота – много
12:17 Футбол «Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Санта-Клары» Кайо
12:09 Футбол СМИ: Ракицкий получит от «Шахтера» золотую медаль чемпионата Украины
12:03 Авто/Мото Алонсо не прошел квалификацию в «500 миль Индианаполиса»
12:02 Фигурное катание Медведева – о последней серии «Игры престолов»: Не мое, извините
11:57 ММА Тренер Нурмагомедова назвал имена опасных соперников для россиянина
11:50 Футбол Гюндоган готов возобновить с «Манчестер Сити» переговоры о новом контракте
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика