Красноярск принял всероссийские соревнования по пулевой стрельбе

В Красноярске, в тире Академии биатлона, на минувшей неделе состоялись сразу три крупных соревнования по пулевой стрельбе: всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия, чемпионат Сибирского федерального округа и чемпионат Красноярского края по стрельбе из малокалиберного оружия.

Безоговорочными лидерами по числу первых мест оказались спортсмены из Омской области, они завоевали 4 медали высшего достоинства. Однако по наибольшему числу наград Красноярский край оказался впереди – 12 медалей, из них 2 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.

76 спортсменов из 8 регионов страны участвовали в чемпионате Сибирского федерального округа. В зачете этих соревнований вновь не было равных представителям Красноярского края, на их счету 4 золотых медали, 6 серебряных и 6 бронзовых.

В краевом чемпионате приняли участие 30 спортсменов из Красноярска, Зеленогорска и Железногорска. Наибольшее число медалей завоевали красноярские стрелки – 14 (5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых), 6 медалей у зеленогорских спортсменов (2 золота, 3 серебра и 1 бронза) и три раза на пьедестал почета поднимались представители Железногорска (1 золотая медаль и 2 бронзовых).

Соревнования получили высокую оценку судейской коллегии.

Результаты соревнований

Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия

ПП-60

1. Давид Данилец (Красноярский край)

2. Никита Полосков (Иркутская область)

3. Аян Кириллин (Якутия)

ПП-60ж

1. Виктория Маматова (Алтайский край)

2. Анна Хроник (Красноярский край)

3. Анна Пельменёва (Красноярский край)

ВП/ДМ-60

1. Дмитрий Лыкин (Омская область)

2. Валерий Пожидаев (Красноярский край)

3. Александр Горбатов (Красноярский край)

ВП/ДМ-60ж

1. Елена Никонорова (Омская область)

2. Татьяна Болтаева (Красноярский край)

3. Ева Юрьева (Красноярский край)

ВП/ДМ-40 микс

1. Дмитрий Лыкин (Омская область)

2. Валерий Пожидаев (Красноярский край)

3. Александр Горбатов (Красноярский край)

ВП/ДМ-40 микс Ж

1. Елена Никонорова (Омская область)

2. Татьяна Болтаева (Красноярский край)

3. Ева Юрьева (Красноярский край)

ВП-60

1. Ян Цой (Якутия)

2. Никита Московских (Иркутская область)

3. Михаил Колпаков (Иркутская область)

ВП-60ж

1. Вера Попова (Красноярский край)

2. Лилия Рассохатская (Иркутская область)

3. Евгения Пчелкина (Томская область)

Чемпионат Сибирского федерального округа по стрельбе из малокалиберного оружия

МВ-60

1. Дмитрий Толубаев (Кемеровская область)

2. Сергей Быков (Кемеровская область)

3. Виталий Минченков (Кемеровская область)

МВ-60ж

1. Евгений Пчелкина (Томская область)

2. Анастасия Андреева (Красноярский край)

3. Лилия Рассохатская (Иркутская область)

МВ/ДМ-40 микс

1. Дмитрий Лыкин (Омская область)

2. Валерий Пожидаев (Красноярский край)

3. Александр Горбатов (Красноярский край)

МВ/ДМ-40 микс Ж

1. Лилия Рассохатская (Иркутская область)

2. Евгения Пчелкина (Томская область)

3. Алина Погодейкина (Красноярский край)

МПП-40

1. Давид Данилец (Красноярский край)

2. Филипп Наконечников (Хакасия)

3. Никита Полосков (Иркутская область)

МВ-3*20

1. Никита Московских (Иркутская область)

2. Михаил Колпаков (Иркутская область)

3. Серей Быков (Кемеровская область)

МП-60ж

1. Алёна Дорошкевич (Красноярский край)

2. Анна Пельменёва (Красноярский край)

3. Анна Хроник (Красноярский край)

МПП-30

1. Виктория Анищенко (Красноярский край)

2. Алёна Дорошкевич (Красноярский край)

3. Анна Хроник (Красноярский край)

МП-60СС

1. Никита Манн (Красноярский край)

2. Давид Данилец (Красноярский край)

3. Дмитрий Кабацура (Красноярский край)

МВ/ДМ-40

1. Дмитрий Лыкин (Омская область)

2. Валерий Пожидаев (Красноярский край)

3. Александр Горбатов (Красноярский край)

Чемпионат Красноярского края по стрельбе из малокалиберного оружия

МВ-60:

1. Данил Хуснутдинов (Красноярск)

2. Григорий Грибок (Красноярск)

3. Леонид Кудашов (Зеленогорск)

МВ-60:

1. Анастасия Андреева (Красноярск)

2. Алина Погодейкина (Зеленогорск)

3. Алёна Соколова (Красноярск)

МПП-40:

1. Давид Данилец (Красноярск)

2. Роман Самит (Красноярск)

3. Илья Проничев (Железногорск)

МПП-30:

1. Анищенко Виктория (Красноярск)

2. Алёна Дорошкевич (Красноярск)

3. Анна Хроник (Красноярск)

МВ-3х20:

1. Леонид Кудашов (Зеленогорск)

2. Дмитрий Александров (Зеленогорск)

МВ-3*20:

1. Алина Погодейкина (Зеленогорск)

2. Анастасия Андреева (Красноярск)

3. Елизавета Ядринкина (Красноярск)

МП-60СС:

1. Никита Манн (Железногорск)

2. Давид Данилец (Красноярск)

3. Дмитрий Кабацура (Железногорск)

МП-60:

1. Алёна Дорошкевич (Красноярск)

2. Анна Пельменёва (Зеленогорск)

3. Анна Хроник (Красноярск)