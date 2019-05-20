Красноярск принял всероссийские соревнования по пулевой стрельбе

В Красноярске, в тире Академии биатлона, на минувшей неделе состоялись сразу три крупных соревнования по пулевой стрельбе: всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия, чемпионат Сибирского федерального округа и чемпионат Красноярского края по стрельбе из малокалиберного оружия.
Безоговорочными лидерами по числу первых мест оказались спортсмены из Омской области, они завоевали 4 медали высшего достоинства. Однако по наибольшему числу наград Красноярский край оказался впереди – 12 медалей, из них 2 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.
76 спортсменов из 8 регионов страны участвовали в чемпионате Сибирского федерального округа. В зачете этих соревнований вновь не было равных представителям Красноярского края, на их счету 4 золотых медали, 6 серебряных и 6 бронзовых.
В краевом чемпионате приняли участие 30 спортсменов из Красноярска, Зеленогорска и Железногорска. Наибольшее число медалей завоевали красноярские стрелки – 14 (5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых), 6 медалей у зеленогорских спортсменов (2 золота, 3 серебра и 1 бронза) и три раза на пьедестал почета поднимались представители Железногорска (1 золотая медаль и 2 бронзовых).
Соревнования получили высокую оценку судейской коллегии.
Результаты соревнований
Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия
ПП-60
1. Давид Данилец (Красноярский край)
2. Никита Полосков (Иркутская область)
3. Аян Кириллин (Якутия)
ПП-60ж
1. Виктория Маматова (Алтайский край)
2. Анна Хроник (Красноярский край)
3. Анна Пельменёва (Красноярский край)
ВП/ДМ-60
1. Дмитрий Лыкин (Омская область)
2. Валерий Пожидаев (Красноярский край)
3. Александр Горбатов (Красноярский край)
ВП/ДМ-60ж
1. Елена Никонорова (Омская область)
2. Татьяна Болтаева (Красноярский край)
3. Ева Юрьева (Красноярский край)
ВП/ДМ-40 микс
1. Дмитрий Лыкин (Омская область)
2. Валерий Пожидаев (Красноярский край)
3. Александр Горбатов (Красноярский край)
ВП/ДМ-40 микс Ж
1. Елена Никонорова (Омская область)
2. Татьяна Болтаева (Красноярский край)
3. Ева Юрьева (Красноярский край)
ВП-60
1. Ян Цой (Якутия)
2. Никита Московских (Иркутская область)
3. Михаил Колпаков (Иркутская область)
ВП-60ж
1. Вера Попова (Красноярский край)
2. Лилия Рассохатская (Иркутская область)
3. Евгения Пчелкина (Томская область)
Чемпионат Сибирского федерального округа по стрельбе из малокалиберного оружия
МВ-60
1. Дмитрий Толубаев (Кемеровская область)
2. Сергей Быков (Кемеровская область)
3. Виталий Минченков (Кемеровская область)
МВ-60ж
1. Евгений Пчелкина (Томская область)
2. Анастасия Андреева (Красноярский край)
3. Лилия Рассохатская (Иркутская область)
МВ/ДМ-40 микс
1. Дмитрий Лыкин (Омская область)
2. Валерий Пожидаев (Красноярский край)
3. Александр Горбатов (Красноярский край)
МВ/ДМ-40 микс Ж
1. Лилия Рассохатская (Иркутская область)
2. Евгения Пчелкина (Томская область)
3. Алина Погодейкина (Красноярский край)
МПП-40
1. Давид Данилец (Красноярский край)
2. Филипп Наконечников (Хакасия)
3. Никита Полосков (Иркутская область)
МВ-3*20
1. Никита Московских (Иркутская область)
2. Михаил Колпаков (Иркутская область)
3. Серей Быков (Кемеровская область)
МП-60ж
1. Алёна Дорошкевич (Красноярский край)
2. Анна Пельменёва (Красноярский край)
3. Анна Хроник (Красноярский край)
МПП-30
1. Виктория Анищенко (Красноярский край)
2. Алёна Дорошкевич (Красноярский край)
3. Анна Хроник (Красноярский край)
МП-60СС
1. Никита Манн (Красноярский край)
2. Давид Данилец (Красноярский край)
3. Дмитрий Кабацура (Красноярский край)
МВ/ДМ-40
1. Дмитрий Лыкин (Омская область)
2. Валерий Пожидаев (Красноярский край)
3. Александр Горбатов (Красноярский край)
Чемпионат Красноярского края по стрельбе из малокалиберного оружия
МВ-60:
1. Данил Хуснутдинов (Красноярск)
2. Григорий Грибок (Красноярск)
3. Леонид Кудашов (Зеленогорск)
МВ-60:
1. Анастасия Андреева (Красноярск)
2. Алина Погодейкина (Зеленогорск)
3. Алёна Соколова (Красноярск)
МПП-40:
1. Давид Данилец (Красноярск)
2. Роман Самит (Красноярск)
3. Илья Проничев (Железногорск)
МПП-30:
1. Анищенко Виктория (Красноярск)
2. Алёна Дорошкевич (Красноярск)
3. Анна Хроник (Красноярск)
МВ-3х20:
1. Леонид Кудашов (Зеленогорск)
2. Дмитрий Александров (Зеленогорск)
МВ-3*20:
1. Алина Погодейкина (Зеленогорск)
2. Анастасия Андреева (Красноярск)
3. Елизавета Ядринкина (Красноярск)
МП-60СС:
1. Никита Манн (Железногорск)
2. Давид Данилец (Красноярск)
3. Дмитрий Кабацура (Железногорск)
МП-60:
1. Алёна Дорошкевич (Красноярск)
2. Анна Пельменёва (Зеленогорск)
3. Анна Хроник (Красноярск)