Абсолютная победа Лесосибирска на краевой спартакиаде молодежи допризывного возраста

В соревнованиях приняли участие 48 команд из 42 городов и районов края. Всего в состязаниях за победу боролись 378 юношей в возрасте от 15 до 17 лет. В течение четырех дней ребята выявляли сильнейших в стрельбе из пневматической винтовки, прыжках в длину с места, легкой атлетике (бег на 100 и 3000 м), силовой гимнастике, метании гранаты, плавании, военизированной эстафете и военной подготовке.
Победу в общекомандном зачете праздновал Лесосибирск, набрав 590 очков. Лесосибирцы одержали победу в стрельбе, силовой гимнастике, беге на 100 м и 3000 м и военизированной эстафете.
Серебряным призером спартакиады стал Советский район Красноярска, набрав 548 очков. Красноярцы стали лучшими в соревнованиях по военной подготовке, вторыми – в военизированной эстафете и метании гранаты, третьими – в беге на 100 м и плавании.
Бронза спартакиады досталась Абанскому району, команда которого стала победителем в метании гранаты, результат команды составил 505 очков.
Напомним, что в 2017 и 2018 годах победу в спартакиаде также праздновал Лесосибирск, вторым становился Советский район Красноярск. Третье место в соревнованиях второй год подряд остается за командой Абанского района.
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