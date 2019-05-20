Абсолютная победа Лесосибирска на краевой спартакиаде молодежи допризывного возраста - Советский спорт
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20 мая 2019 13:02Красноярский край

Абсолютная победа Лесосибирска на краевой спартакиаде молодежи допризывного возраста

19 мая в Красноярске завершилась Краевая спартакиада молодежи допризывного возраста. Победителем комплексного зачета стала команда, представляющая г. Лесосибирск.

В соревнованиях приняли участие 48 команд из 42 городов и районов края. Всего в состязаниях за победу боролись 378 юношей в возрасте от 15 до 17 лет. В течение четырех дней ребята выявляли сильнейших в стрельбе из пневматической винтовки, прыжках в длину с места, легкой атлетике (бег на 100 и 3000 м), силовой гимнастике, метании гранаты, плавании, военизированной эстафете и военной подготовке.

Победу в общекомандном зачете праздновал Лесосибирск, набрав 590 очков. Лесосибирцы одержали победу в стрельбе, силовой гимнастике, беге на 100 м и 3000 м и военизированной эстафете.

Серебряным призером спартакиады стал Советский район Красноярска, набрав 548 очков. Красноярцы стали лучшими в соревнованиях по военной подготовке, вторыми – в военизированной эстафете и метании гранаты, третьими – в беге на 100 м и плавании.

Бронза спартакиады досталась Абанскому району, команда которого стала победителем в метании гранаты, результат команды составил 505 очков.

Напомним, что в 2017 и 2018 годах победу в спартакиаде также праздновал Лесосибирск, вторым становился Советский район Красноярск. Третье место в соревнованиях второй год подряд остается за командой Абанского района.

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