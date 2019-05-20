Кубанские спортсмены завоевали награды национального первенства в Сасово.

Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов со всей страны. Краснодарский край делегировал на Рязанщину шесть полиатлетов.
По итогам турнира в активе кубанцев четыре награды («серебро» и три «бронзы»). Отличились краснодарцы Сергей Орлов, Руслан Чикин, Галина Воробьёва и Екатерина Чумакова. Благодаря завоёванным наградам сборная Краснодарского края также заняла первое место по итогам общекомандного зачёта.
Первенство России по полиатлону
Личный зачёт
Женщины
3-е место – Воробьева Галина (Краснодар).
Юниоры (18-20 лет)
2-е место – Чикин Руслан (Краснодар);
3-е место – Орлов Сергей (Краснодар).
Юниорки (18-20 лет)
3-е место – Чумакова Екатерина (Краснодар).
Командный зачет:
1-е место – Краснодарский край.
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