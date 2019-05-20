Кубанские спортсмены завоевали награды национального первенства в Сасово. - Советский спорт
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20 мая 2019 13:06Краснодарский край

Кубанские спортсмены завоевали награды национального первенства в Сасово.

В городе Сасово, что в Рязанской области, завершилось первенство России по полиатлону в дисциплине «летнее пятиборье».

Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов со всей страны. Краснодарский край делегировал на Рязанщину шесть полиатлетов.

По итогам турнира в активе кубанцев четыре награды («серебро» и три «бронзы»). Отличились краснодарцы Сергей Орлов, Руслан Чикин, Галина Воробьёва и Екатерина Чумакова. Благодаря завоёванным наградам сборная Краснодарского края также заняла первое место по итогам общекомандного зачёта.

Первенство России по полиатлону

Личный зачёт

Женщины

3-е место – Воробьева Галина (Краснодар).

Юниоры (18-20 лет)

2-е место – Чикин Руслан (Краснодар);
3-е место – Орлов Сергей (Краснодар).

Юниорки (18-20 лет)

3-е место – Чумакова Екатерина (Краснодар).

Командный зачет:

1-е место – Краснодарский край.

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