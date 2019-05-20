Кубанский сумотори завоевал серебро национального первенства

Участие в соревнованиях приняли около 700 спортсменов со всей страны. Краснодарский край на турнире представляли четыре сумотори.
Наиболее успешно выступил ейчанин Владислав Уханков (до 19 лет). В весовой категории свыше 100 килограммов он завоевал серебряную награду. Стоит отметить, что вместе с медалью спортсмен завоевал право выступить на континентальном первенстве, которое пройдёт в Венгрии.
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