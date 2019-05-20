Кубанский сумотори завоевал серебро национального первенства

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Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачу Известный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Пятая победа! Сборная России одолела латвийцев благодаря голам Орлова и Гусева Нашим впервые пришлось отыгрываться. Тем приятнее волевая победа 3:1. Которая, впрочем, оставила вопросы. В двух периодах сборной России не удалось распечатать ворота.

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Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.