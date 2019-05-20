В парке 300-летия Омска прошли соревнования «Российский Азимут»

Всего же по всей стране «задачки» по спортивному ориентированию решили десятки тысяч человек самых разных возрастов.
В зависимости от возраста и опыта всех участников разделили на 16 возрастных групп. Самые младшие из них – 2006 года рождения и младше – преодолевали дистанции с 6-8 контрольными пунктами. А опытным ориентировщикам пришлось искать до 25 контрольных пунктов.
Сильнейшими в своих возрастных категориях среди девушек и женщин стали Наталья Иванова, Анастасия Комарова, Олеся Кожуховская, Мария Казанцева, София Цаганенко, Анастасия Мырскина, Светлана Верговская и Людмила Медведева. У юношей и мужчин золотые медали завоевали Иван Ложников, Константин Поляков, Иван Арцимович, Никита Синицин, Сергей Комерзан, Павел Пинягин, Евгений Миронкин и Павел Елепин.
Для справки:
Первый «Российский Азимут» был организован и проведен в 2006 году. Сегодня это одно из самых масштабных и многочисленных соревнований по спортивному ориентированию в мире. Оно сродни таким спортивно-массовым мероприятиям, как «Лыжня России» и «Кросс Нации». Десятки тысяч участников в разных городах получают в руки карты и почти одновременно отправляются в леса и парки на поиски красно-белых призм. По данным организаторов, в соревнованиях 2018 года участвовали более 93 тысяч человек из 73 субъектов РФ.
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