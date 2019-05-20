Юные друзья пограничников встретились на слете

В 11-й раз база отдыха им. Стрельникова собрала девчонок и мальчишек из школ города и области. Здесь 15 мая открылся ежегодный областной слет отрядов юных друзей пограничников, который длился четыре дня. Его участниками стали 13 команд, среди которых были и школьники из других регионов. На физкультурном «плацу» ребята постигали азы военно-прикладных видов спорта, развивали навыки и умения по охране государственной границы.
– Омский слет на хорошем счету у наших коллег из других городов. Уже во второй раз к нам приезжает команда из Свердловской области. Все участники прошли 13 этапов соревнований, представили творческий номер и презентацию отряда. Они оттачивают навыки, получают много полезной информации. Возможно, кто-то из слетовцев потом будет работать на границе. Мы хотим, чтобы у нас росла достойная смена, – отметил официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Омской области Евгений Винник.
Слет предполагал такие испытания, как строевая и огневая подготовка, военная топография, стрельба на тренажере «СКАТТ», ориентирование, маскировка пограничного наряда, проверка знаний истории пограничных войск, военно-спортивная эстафета. Особый интерес у ребят вызвало определение условного нарушителя границы по его следам. Были конкурсы и на смекалку: на одной из станций в лесу под названием «Экстремальная подготовка» командам предстояло из подручных материалов изготовить устройство для сбора воды и найти в лесу пригодную для употребления пищу.
– Задания, конечно, сложные, но этим они и интересны. Это хорошая школа для начинающего пограничника. Даже если я и не буду поступать в военный вуз, то в армейской службе и в гражданской жизни мне эти знания очень пригодятся, – рассказал участник слета Владислав Кашперский (Большереченский район).
Победителями XI слета стали ребята из отряда ЮДП Исилькульского района. Второе место досталось школьникам из омской кадетской школы-интерната № 9. Замкнули тройку призеров ребята из Нововаршавского района.
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