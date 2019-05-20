Елена Рухляда – победитель этапа Кубка мира по горному бегу

На различных соревнованиях новосибирские бегуны завоевали награды.

Елена Рухляда финишировала первой среди женщин на этапе Кубка мира по горном бегу во Франции. Дистанция составила 27 километров, набор высоты – 1950 метров. Наша опытная спортсменка не только успешно справилась с испытанием, но и установила рекорд трассы. Результат Елены – 2 часа 57 минут 05 секунд.

Еще трое новосибирцев стали призерами российских соревнований. Так, третье место на традиционном Московском полумарафоне заняла Елена Седова, ее время – 1 час 15 минут 28 секунд. Победу праздновала двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Татьяна Архипова (Москва/Чувашская республика) – 01.12 .25, второй финишировала Алина Прокопьева (Чувашская республика/Московская область) – 01:14 02. Всего финишировал 8 991 человек.

Кроме того, 19 мая в Омске состоялся традиционный Весенний полумарафон-гандикап (спортсмены разных возрастных категорий в данном виде соревнований уходят на дистанцию с определенным интервалом). Бронзу среди мужчин завоевал Денис Карюкин. Победителем состязаний по системе «гандикап» стал в данном случае хозяин трассы Андрей Захаров (возрастная группа 55–59 лет), он показал время 01.33.40. Второй результат у Игоря Волкова из Алтайского края (18–34 ), его результат –1:33:42. Наш Денис Карюкин (35–39) замкнул тройку лидеров – 01.36.01.

В женском зачете на омской трассе новосибирская бегунья, победитель данного турнира прошлого года Вера Трубникова (18–34) ныне также оказалась третьей с результатом 01.19.47. Лидировала Марина Титова (18–34) из Самарской области – 01.15.41. Омичка Марина Ковалева (18–34) стала второй, ее результат – 01.16.43.