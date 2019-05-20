III Всероссийский полумарафон «ЗаБег» состоялся 19 мая в 19 городах страны

Преодолеть им предлагалось – в зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки – одну из четырех дистанций на выбор: 2 000, 5 000, 10 000 и 21 097,5 м. Трассы были проложены в центре города – по улице Кирова, стартовый городок располагался на площади им. А. Г. Пименова (рядом с Государственной публичной научно-технической библиотекой).
По данным портала Russia Running, всего на старт в Новосибирске вышли в этот день 2 750 спортсменов и любителей бега, из них 2 723успешно одолели свою дистанцию и добежали до финиша. При этом 822 человека финишировали на полумарафонской дистанции. Назовем победителей и призеров в каждом виде программы.
21,0975 км, мужчины
1. Сергей Нечпай – 01.08.36
2. Юрий Тарасов – 01.09.41
3. Александр Калинин – 01.12.51
21,0975 км женщины
1. Наталья Тарасова – 01.20.29
2. Римма Родько – 01.23.14
3. Марина Земцова – 01.28.19
10 км мужчины
1. Александр Винокуров – 34.13
2. Максим Маслов – 34.58
3. Дмитрий Кудрявцев – 36.10
10 км женщины
1. Мария Резниченко – 37.10
2. Елена Медведева – 40.14
3. Алиса Петрова – 43.13
5 км, мужчины
1. Ян Мауль – 17,01
2. Евгений Жариков – 18,03
3. Алексей Лушкин – 18,53
5 км, женщины
1. Карина Костромина – 19,35
2. Виктория Дядченко – 20,06
3. Алена Самохвалова – 21,06
2 км, юноши
1. Александр Ващук – 07,05
2. Антон Серков – 07,20
3. Эрик Тейхреб – 07,23
2 км, девушки
1. Радмила Яценко – 08,10
2. Мария Володина – 08,33
3. Таисия Анженко – 08,38
Победители и призеры определялись также в возрастных группах.
Подробная информация: https://забег.рф/
Протоколы соревнований (с указанием лидеров по возрастным категориям): Russia Running.