Дмитрий Лыкин стал чемпионом Сибири по пулевой стрельбе

Соревнования проходили в Красноярске с 14 по 19 мая. В эти же сроки в красноярской «Академии биатлона» состоялись и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Участниками стартов стали 160 спортсменов из сибирских регионов.

В числе лучших на соревнованиях были представители омской стрелковой школы. Призер Олимпийских игр в Атланте Дмитрий Лыкин выиграл два личных «золота» (в упражнениях МВ/ДМ-40 и МВ/ДМ-40 микс). Кроме того, наш прославленный стрелок стал победителем всероссийских соревнований в миксе. Обладательницей бронзовой награды в женском миксе стала омичка Наталья Початкова.