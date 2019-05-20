Красноярский край присоединился к массовой акции «Российский азимут»

В стартах приняли участие около 3000 человек из 7 муниципальных образований региона (Березовский район, Красноярск, Канск, Зеленогорск, Железногорск, Лесосибирск, Минусинск).

Красноярский край стал одним из 74 регионов России, где прошли соревнования «Российский азимут». В этом году центральной площадкой соревнований в нашем крае стал поселок Березовка.

В тожественной церемонии открытия соревнований приняли участие: первый заместитель министра спорта Красноярского края Светлана Ходюш, вице-президент Федерации спортивного ориентирования России Александр Близневский, главный специалист администрации Березовского района по физической культуре и спорту Виктор Тесленко. В числе почетных гостей были заслуженные мастера спорта, победители и призеры чемпионатов мира и Европы по спортивному ориентированию Кирилл Веселов, Владимир Барчуков и Юлия Тарасенко.

Первой с приветственным словом к участникам акции обратилась Светлана Ходюш: «Очень приятно, что сегодня вы все сделали правильный выбор в пользу здорового образа жизни и спорта. Кто-то из вас сегодня пройдет дистанцию в первый раз, кто-то уже пробовал свои силы в ориентировании и сегодня покажет свой лучший результат. Я желаю вам удачи, спортивного везения и пусть всегда побеждает спорт!».

«Березовка на карте российского ориентирования давно известна, и сегодня большой праздник пришел сюда. Это одна из самых массовых акций в мире, и именно с нашей страны взяла пример Международная федерация ориентирования. В эти дни с 15 по 21 мая проходит Всемирный день ориентирования более чем в 8000 странах мира», – отметил Александр Близневский.

Трассы были оборудованы в лесном массиве, где в соответствии с возрастными группами необходимо было найти в произвольном порядке контрольные пункты. Сильнейшего выявляли в 16 возрастных группах.

Все участники «Российского азимута» получили памятные бейсболки с логотипом акции, победителям вручили кубки Минспорта РФ, серебряные и бронзовые призеры были награждены медалями и дипломами.