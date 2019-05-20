«Черные Медведи-Политех» стали победителями Суперфинала АСБ среди женских команд - Советский спорт
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20 мая 2019 13:48Татарстан

«Черные Медведи-Политех» стали победителями Суперфинала АСБ среди женских команд

В субботу, 18 мая, в казанском «Баскет-холле» завершился Суперфинал АСБ среди женских команд.

Лучшим защитником решающей стадии всероссийского плей-офф чемпионата АСБ была признана Кристина Курочкина («Черные Медведи-Политех», Санкт-Петербург), лучшим форвардом – Нина Ульченкова (СПбГЛТУ, Санкт-Петербург).

MVP турнира стала Валерия Дерябина («Черные Медведи-Политех», Санкт-Петербург), оформившая дабл-дабл в решающем матче турнира (17 очков, 12 подборов).

В финале «Черные Медведи-Политех» взяли верх над командой Санкт-Петербургского лесотехнического (66:45).

В матче за бронзу команда Дальневосточного федерального из Владивостока обыграла команду Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна (51:43).

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