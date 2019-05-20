Победителем Суперфинала АСБ среди мужских команд в Казани стал МГАФК

Московский МГУ, несмотря на поражения в этом сезоне от МГАФК в финалах Студенческой лиги ВТБ и дивизиона АСБ «Москва», по-чемпионски начал главный матч Ассоциации, уже по итогам стартовой десятиминутки заработав 9-очковое преимущество.

Яркую игру Арсения Перова бросками из-за дуги поддержал Максим Тайдаров, что и позволило москвичам захватить инициативу в матче.

Вернул свою команду в борьбу Константин Греков, который дважды наградил результативными передачами одноклубников, а между этими «ассистами» отметился «трешкой» из угла.

Впрочем, на большой перерыв МГУ все равно ушел в роли лидера, чему поспособствовали Перов и Тайдаров. Первая половина завершилась перехватом в исполнении Арсения и быстрым отрывом, который МГАФК остановил только ценой нарушения правил.

В начале третьей четверти команды обменялись «трешками» – Греков ответил на бросок неудержимого в этот вечер Перова, после чего Дмитрий Еделькин с линии штрафных сократил отставание своей команды до «-2».

В середине четверти МГАФК вновь сравнял счет, но МГУ ответил на это тремя подряд попаданиями из-за дуги (!) – отличились Эдуард Семенов, Илья Саратцев и Сергей Козлов.

Очередной мини-рывок команды из Малаховки, одним из главных героев которого стал Павел Алексиевич, восстановил равенство на табло за 6 минут до конца встречи. МГУ вновь не дрогнул – Саратцев и Налижитый нашли фолы в атаке и хладнокровно реализовали штрафные броски.

Огненный отрезок выдал Алексиевич – сначала Павел сравнял счет, а потом под оглушительный рев своей скамейки в быстром отрыве вывел МГАФК вперед! Преимущество команды из Малаховки со штрафных закрепил Петруненко, но у МГУ напомнил о себе Тайдаров. Максим сделал «ассист» на Козлова, а потом «обокрал» Падуна и заставил его нарушить на себе правила. Этот фол для Никиты стал пятым в матче.

При «-2» на последней минуте основного времени матча Алексиевич нарушил правило «зоны», а через несколько секунд Козлов сравнял счет с линии штрафных.

Кульминация: фол на Алексиевиче, Павел реализовал лишь один штрафной, Тайдаров промахнулся из-за дуги, но вновь заступ за центральную линию – Сибилев подарил МГУ шанс на новую атаку, в которой Козлов вывел свою команду вперед в счете за 8 секунд до финальной сирены – 68:67.

Последняя атака в матче: МГАФК в нападении, Дмитрий Семенас делает передачу на Павла Алексиевича, который баззером приносит своей команде пятое золото в истории Ассоциации – 69:68.