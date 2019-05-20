Шлейхер завоевал две медали на этапе мировой серии FINA по прыжкам в воду в Лондоне - Советский спорт
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20 мая 2019 13:50Татарстан

Шлейхер завоевал две медали на этапе мировой серии FINA по прыжкам в воду в Лондоне

В период с 17 по 19 мая в Лондоне прошел заключительный, пятый этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду.

По итогам соревнований татарстанский спортсмен Никита Шлейхер завоевал две медали.

В первый день турнира Никита в паре с еще одним россиянином Евгением Кузнецовым занял второе место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Во второй день соревнований татарстанец выступал в миксте на 10-метровой вышке в паре с Юлией Тимошининой. По итогам 5 попыток россияне набрали 316,05 балла и завоевали бронзовую медаль. Серебро выиграли представители Северной Кореи – Хьон II Мионг/Йо Йин Ми (333,48), а победителями стали китайцы – Дуан Ю и Жанг Минже (356,28).

В итоговой табели о рангах Мировой серии в данном виде программы дуэт Шлейхер/Тимошинина стал вторым, пропустив вперед лишь представителей команды Китая.

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