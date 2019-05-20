В Балтасях определили победителей первенства РТ по корэш среди молодежи

В соревнованиях приняли участие более 290 спортсменов из 34 команд.
Победители в личном зачете
60 кг: Исхаков Ришат – Набережные Челны
65 кг: Миннулин Ильназ – Балтаси
70 кг: Фаляхов Ислам – Казань
75 кг: Гафуров Радик – Альметьевск
80 кг: Тагиров Ильшат – Нижнекамск
85 кг: Салахутдинов Раиль – Казань
90 кг: Самигуллин Айрат – Альметьевск
100 кг: Рафиков Ильсаф – Балтаси
Свыше 100 кг: Вафин Булат – Балтаси
Победители и призеры в командном зачете
1-е место – Альметьевск
2-е место – Казань
3-е место – Балтаси
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