В Балтасях определили победителей первенства РТ по корэш среди молодежи - Советский спорт
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20 мая 2019 13:52Татарстан

В Балтасях определили победителей первенства РТ по корэш среди молодежи

С 17 по 18 мая в пгт. Балтаси состоялось первенство Республики Татарстана по корэш среди молодежи 1998-2000 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие более 290 спортсменов из 34 команд.

Победители в личном зачете

60 кг: Исхаков Ришат – Набережные Челны
65 кг: Миннулин Ильназ – Балтаси
70 кг: Фаляхов Ислам – Казань
75 кг: Гафуров Радик – Альметьевск
80 кг: Тагиров Ильшат – Нижнекамск
85 кг: Салахутдинов Раиль – Казань
90 кг: Самигуллин Айрат – Альметьевск
100 кг: Рафиков Ильсаф – Балтаси
Свыше 100 кг: Вафин Булат – Балтаси

Победители и призеры в командном зачете

1-е место – Альметьевск
2-е место – Казань
3-е место – Балтаси

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