Определены победители первенства Национальной федерации бадминтона России до 11 лет - Советский спорт
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20 мая 2019 13:53Татарстан

Определены победители первенства Национальной федерации бадминтона России до 11 лет

17-19 мая в Центре бадминтона прошло первенство Национальной федерации бадминтона России до 15 лет.

Участниками соревнований стали более 130 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Московской, Ростовской, Орловской, Челябинской, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ярославской, Нижегородской областей, Республики Башкортостан, Приморского края и Удмуртской Республики.

Соревнования среди спортсменов 2009 г.р. и младше прошли в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Представители Республики Татарстан завоевали на соревнованиях 2 серебряные и 7 бронзовых медалей. Медали в копилку сборной Татарстана принесли спортсмены Сабинского, Алексеевского, Алькеевского, Кайбицкого, Рыбно-Слободского районов и Казани.

Победители и призеры соревнований

Мужской одиночный разряд:

1. Кель Захар (Воронежская область);
2. Суляев Лука (Нижегородская область);
3. Катюшкин Егор (Челябинская область);
3. Зайнеев Айназ (Республика Татарстан).

Женский одиночный разряд:

1. Тарасова Марина (Москва);
2. Голубева Анастасия (Нижегородская область);
3. Кузьмина Виталина (Республика Татарстан);
3. Ахметова Ралина (Республика Татарстан).

Мужской парный разряд:

1. Кель Захар/Суляев Лука (Воронежская область/Нижегородская область);
2. Зайнеев Айназ/Сно Александр (Республика Татарстан/Москва);
3. Алексеев Никита/Вавилов Григорий (оба Республика Татарстан);
3. Катюшкин Егор/Неганов Данил (Челябинская область/Республика Башкортостан).

Женский парный разряд:

1. Голубева Анастасия/Тарасова Марина (Нижегородская область/Москва);
2. Зубарь Любовь/Коваленко Мария (Москва/Ярославская область);
3. Кузьмина Виталина/Херувимова Александра (обе Республика Татарстан);
3. Вейдгер-Табола Ева/Иващенко Алена (обе Республика Татарстан).

Смешанный парный разряд:

1. Кель Захар/Тарасова Марина (Воронежская область/Москва);
2. Суляев Лука/Кузьмина Виталина (Нижегородская область/Республика Татарстан);
3. Катюшкин Егор/Кузнецова Вера (Челябинская область/Свердловская область);
3. Галиуллин Жамиль/Ахметова Ралина (оба Республика Татарстан).

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