В Казани прошел чемпионат «Динамо» Республики Татарстан по волейболу - Советский спорт
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20 мая 2019 13:54Татарстан

В Казани прошел чемпионат «Динамо» Республики Татарстан по волейболу

Соревнования прошли в спорткомплексе «Динамо».

С 13 по 17 мая 2019 года в Казани состоялся чемпионат ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан по волейболу.

В чемпионате приняли участие 15 команд из числа динамовских коллективов: СКФК №1, МЧС РФ по РТ, УМВД России по г. Казани, УМВД России по г. Набережные Челны, УМВД России по Нижнекамскому району, ЦССИ ФСО России в РТ, УФСИН РФ по РТ, Татарстанская таможня, КЮИ МВД РФ, УФНС РФ по РТ, Управление Росгвардии по РТ, КЛУ МВД России на транспорте, Управление Федерального казначейства по РТ, УФССП России по РТ и ЧОП «АБ «Динамо».

По итогам соревнований победителем в 1 группе команд стали волейболисты МЧС РТ, серебряные и бронзовые награды завоевали представители УМВД РФ по г. Казани и г. Набережные Челны. Во второй группе на пьедестал почета поднялись команды СКФК №1, КЮИ МВД России и ЧОП «АБ «Динамо».

Лучшими игроками турнира признаны: нападающий – Фарахиев Динар (КЮИ), защитник – Хайруллин Рамиль (МЧС), пасующий – Полушин Максим (СКФК №1). Самыйм полезным игроком назван Султаналиев Арсен (ЧОП «АБ «Динамо»).

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