«Динамо-Казань» одержало две победы в стартовых матчах чемпионата России

Казанские динамовцы начали встречу в привычной для себя манере, доминируя и навязывая свою игру сопернику. И первый гол не заставил себя долго ждать – уже на 4 минуте точным броском отличился Семен Матковский. В ответ питерцы пытались поймать казанцев на контратаке, однако их попытки не привели к успеху. Динамовцы же за 5 минут забросили три безответных мяча – забил Линар Фаттахов, дубль оформил Семен Матковский, еще один гол на свой счет записал Эмиль Акунеев.

Вторая половина встречи началась спокойнее - казанские хоккеисты не форсировали события и старались подержать мяч на своей половине поля. Одна из оплошностей защитников гостей вывела Николая Янкуна один на один с вратарем и полузащитник динамовцев первым ложным ударом «уложил» вратаря, а вторым отправил мяч прямиком в ворота. Спустя 10 минут тот же Янкун оформил дубль, забив со штрафного углового. Комфортное преимущество казанцев в шесть мячей позволяло попробовать различные тактические схемы на практике. Таким образом, легионер Анвар Хассан, который обычно играет на позиции защитника, получил возможность попробовать свои силы в качестве форварда. Тренерский штаб не ошибся – на 60 минуте пакистанский легионер замкнул прострел партнера по команде и поставил жирную точку в этом противостоянии. Питерцы не смогли ничего противопоставить слаженной игре казанцев – в итоге 7:0 на табло в пользу хозяев.

«Динамо-Казань», выиграв в первом туре обе встречи, занимает вторую строчку турнирной таблицы с 6 очками, имея два матча в запасе. Следующую встречу подопечные Араика Маргаряна проведут в гостях 22 мая против одноклубников из Екатеринбурга, которые расположились на первом месте турнирной таблицы с 9 очками в 4 матчах.