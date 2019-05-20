Альберт Шангараев стал чемпионом Европы по боевому самбо

В соревнованиях приняли участие представители 29 стран континента.
В третий день чемпионата в турнире по боевому самбо татарстанский спортсмен Альберт Шангараев завоевал «золото» в весовой категории 68 кг. Эта победа позволила Альберту выполнить норматив Мастера спорта международного класса.
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