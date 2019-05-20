В Щелково прошло первенство ЦФО по каратэ среди юношей и девушек 14-20 лет

19 мая в городе Щелково Московской области состоялось первенство Центрального федерального округа по каратэ среди юношей и девушек 14-20 лет.

Смоленские ребята достойно защитили честь Смоленской области на этих соревнованиях и привезли 4 медали! Белоногов Кирилл завоевал золотую медаль среди юношей 16-17 лет в весовой категории св. 76 кг, Бурыкина Татьяна и Крумкач Дарья стали серебряными медалистами среди девушек 18-20 лет в весовых категориях до 55 кг и св. 68 кг . Алиев Руслан стал бронзовым призером среди юношей 14-15 лет до 52 кг.

Поздравляем спортсменов и их тренера Павлова Александра Ивановича с этими победами и желаем дальнейших успехов!