Череповец примет финал первенства России по волейболу Игры финальных соревнований первенства России по волейболу среди девушек 2006-2007 годов рождения пройдут в Череповце с 20 по 31 мая.

Почетного права принять всероссийский финал наш город удостоен второй год подряд. В марте 2018 года на череповецких площадках прошел финальный турнир первенства России среди девушек 2003-2004 годов рождения, на котором команда Вологодской области завоевала серебряные медали. Ранее в Череповце финал первенства России проводился в 2001 году, и тогда наши девушки заняли первое место.

Череповец будет представлять команда, составленная из воспитанниц череповецкой СШОР по волейболу, занимающихся у Татьяны Мясниковой и Андрея Орлова. Руководить командой будет Татьяна Мясникова.

На первой групповой стадии финальных соревнования 16 команд будут поделены на 4 группы, в которых сыграют каждый с каждым. По две лучших команды из каждой группы продолжат борьбу за первую восьмерку.

Игры будут проходить в залах спортивного комплекса «Юбилейный» (ул. Ленина, 125) и Волейбольного центра (ул. Маяковского, 11, корпус 1). Запланированы также прямые трансляции матчей.