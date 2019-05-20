Команда Омской области по бадминтону вышла в финал Спартакиады учащихся России

В СКЦ «Авангард» завершились соревнования второго этапа IX Летней спартакиады учащихся России. Турнир собрал более 40 спортсменов Сибирского федерального округа из Омской, Новосибирской областей и Алтайского края.
Омскую область на престижных соревнованиях представляли призеры всероссийских стартов Марк Вальдер, Вероника Борисова и другие. Оба наших бадминтониста вошли в тройку призеров в самом престижном виде программы – одиночном разряде. Марк Вальдер занял первое место, оставив позади себя Александра Зайцева из Алтайского края, Фёдора Ивлева и Дениса Мамзова из Новосибирской области.
Вероника Борисова остановилась на второй позиции. В финале она уступила Анастасии Кирсановой из Новосибирской области. Замкнули тройку призеров Арина Чекалдина (Новосибирская) и Александра Родионова (Омская).
Между тем, Вальдер и Борисова выиграли еще по две медали в парном разряде и миксте. В мужском дуэте вместе с Данилом Саламахой Марк Вальдер уступил в финале Фёдору Ивлеву и Денису Мамозову из Новосибирской области. Бронзовые медали выиграли Александр Зайцев и Дмитрий Верёвкин (Алтайский), Данила Белых и Александр Химич (Новосибирская). В женском парном разряде Вероника Борисова вместе с Екатериной Семёновой поделили третье место с землячками Александрой Родионовой и Софьей Стукало. Победу одержала Анастасия Кирсанова и Арина Чекалдина (Новосибирская).
В смешанном разряде Вальдер и Борисова, выступая вместе, стали бронзовыми призерами. Чемпионские медали примерили новосибирцы Фёдор Ивлев и Анастасия Кирсанова.
– Уровень омской школы бадминтона всегда был высок, – отметил руководитель областной федерации бадминтона Виктор Ерёменко. – За последнее десятилетие активная работа привела к тому, что наш регион приобрел статус с высокой организацией. Мы являемся связующим звеном между востоком и западом страны, поэтому стали притягательны для развития всего российского бадминтона. Четыре-пять турниров, которые мы проводим ежегодно и включаем в календарь Национальной федерации бадминтона России, показывают нас как бадминтонный регион.
В командном зачете первое место заняла сборная Новосибирской области, второй стала Омская область, третье место у спортсменов Алтайского края. Новосибирцы и омичи отправятся на финальную часть Спартакиады учащихся России, которая пройдет в июле в Раменском.
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