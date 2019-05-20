Команда Большереченского района по баскетболу впервые выиграла «Королеву спорта»

В Кормиловке завершились финальные соревнования по баскетболу среди женщин в зачет 49-го областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Русская Поляна-2019». Турнир собрал 8 лучших команд, успешно преодолевших зональный отборочный раунд: Большереченского, Москаленского, Калачинского, Кормиловского, Крутинского, Полтавского, Русско-Полянского и Таврического районов.

В группе «А» без поражений турнир начала команда Большереченского района. Девушки разгромили Русско-Полянский район (77:27), с минимальным преимуществом одолели Крутинский (36:34) и даже обыграли действующих чемпионом из Кормиловского района (48:45). Второе место, дающее право продолжить борьбу за медали, заняли кормиловские спортсменки, переигравшие и Русско-Полянский (71:31) и Крутинский (58:22) районы.

Во второй подгруппе здорово сыграли представительницы Калачинского района. Они не оставили шансов Москаленскому (62:27), Таврическому (54:32) и оказались выносливее Полтавского (42:40) районов. Вторыми стали полтавчанки, переигравшие москаленок (44:32) и тавричанок (48:40).

В финальной четверке продолжил играть без осечек Большереченский район, который сначала победил Полтавский (47:37), а в заключительной встрече – Калачинский (50:37). Таким образом, большереченские баскетболистки, не потерпев ни единого поражения, впервые в истории стали победительницами областной «Королевы спорта». Ранее Большереченский район выигрывал «серебро» и трижды «бронзу».

Серебряные награды на нынешней спартакиаде выиграл Кормиловский район, до этого четырежды подряд становившийся чемпионом. Замкнул тройку призеров Калачинский район. В шаге от пьедестала, показав при этом свой лучший результат в истории, остановился Полтавский.

Далее команды расположились следующим образом: Крутинский, Москаленский, Русско-Полянский, Таврический.