Команда Омской области уверенно выступила на первенстве СФО по каратэ

На берега Иртыша съехались спортсмены из Новосибирской, Томской, Кемеровской и Иркутский областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Тыва. За награды боролись спортсмены в возрасте от 14 до 20 лет. Сильнейшие из них составят основу сборной команды СФО для участия в первенстве страны.

– Почетно, что нам уже не в первый раз доверено проведение первенства Сибирского федерального округа, – отметил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. – Это очень важно, ведь у нас очень активно развивается каратэ и особенно его олимпийская версия. На соревнованиях представлены восемь из десяти сибирских регионов, приехали сотни ребят. Наш велотрек хорошо знаком каратистам, руководителям всероссийской и региональных федераций. Условия здесь современные, поэтому можно принимать состязания столь высокого уровня. И конечно, необходимо отметить нашу областную федерацию каратэ, которая делает все для развития в нашем регионе этого вида спорта.

Омская область стала второй в общекомандном зачете турнира. На счету наших спортсменов оказалось 35 наград, в числе которых и 9 золотых! Победу одержали каратисты из Новосибирской области, а замкнула тройку призеров команда Алтайского края.

– Путь к этому «золоту» был очень сложным, – признался Артем Акопян из команды Омской области, которому не нашлось равных в весе свыше 84 кг среди спортсменов 18-20 лет. – Много работал, тренировался. Но главное, по-настоящему хотеть победить! Мне очень приятно выступать на этих стартах в домашних стенах. Теперь планы поехать на первенство России и занять призовое место. Кроме того, мечтаю пробиться в сборную страны. Для этого придется поработать над тактикой и продолжать тренироваться!

– Это были мои первые соревнования в новой возрастной категории, поединок стал длиннее на минуту, – рассказал Алексей Рукин из Бийска (Алтайский край), ставший лучшим в весе до 84 кг среди спортсменов 18-20 лет. – В целом я доволен своим результатом, так как при достойной конкуренции мне удалось добраться до пьедестала. Мои ближайшие цели – стать мастером спорта. Желательно, конечно, международного класса. Теперь наш вид спорта вошел в программу олимпийских игр, и поехать на Иры и привезти медаль для России – это мечта каждого из нас!

Также в Омске прошли региональные соревнования «Открытое первенство СПК «Атака», где за призы сражались юные спортсмены в возрасте от 8 до 13 лет. Здесь омская команда уверенно стала первой. На счету юных омичей – более 70 наград! «Серебро» взяла команда Новосибирской области, а третье место в общекомандном зачете завоевали ребята из Кемеровской области.

Отметим, что соревнования проходили в рамках реализации проекта «Каратэ – мой путь к Олимпийским вершинам!» при поддержке Фонда президентских грантов.