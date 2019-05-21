Островные легкоатлеты заняли третье общекомандное место на всероссийских состязаниях - Советский спорт
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21 мая 2019 03:24Сахалинская область

Островные легкоатлеты заняли третье общекомандное место на всероссийских состязаниях

Первенство ДВФО по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет состоялось в Хабаровске.

Спортсмены состязались в беге на разные дистанции, с препятствиями, с барьерами, а также в метании копья и толкании ядра. Защищать честь Сахалинской области отправилось около 20 легкоатлетов.

Почти все из них заняли призовые места. Дмитрий Зимин из Макарова победил в метании копья (47,56м) и оказался вторым в толкании ядра (12,37м). Южно-сахалинцы Владислав Гаврилов в метании копья (45,00м) занял 2 место, а Елизавета Карандаева в этом же виде завоевала бронзу(31,84м). Кроме этого, спортсмены из областного центра Дарья Мерзлякова стала первой в беге на 2000м с препятствиями (8.20,21сек), а на дистанции 3000м (12.12,3сек) заняла 3 место. Максим Егоров в беге на 1500м (4.18,9сек) и на 800м (2.00,9) занял 2 место, при этом выполнив норматив первого спортивного разряда. Крышина Виолетта в беге на 400м с барьерами (1.10,1сек) также завоевала серебро. Золотые награды в копилку островной сборной принесли корсаковец Владислав Кимаченко. Он одержал победу в беге на 2000м с препятствиями (6.32,31сек) и на 3000м (9.09,8сек). Его землячка София Груздо также оказалась первой в беге на 1500м (5.08,4).

Представительница Поронайска Маргарита Иванова выполнила норматив 1 спортивного разряда и завоевала золото в беге на 400м с барьерами (1.07,8сек). Холмчанин Даниил Резников оказался вторым в беге на 100м (11,2сек). В Эстафетном беге 4*400м среди девушек сахалинки заняли 2 место. А на дистанции 4*100м островные легкоатлетки стали первыми. В общекомандном зачете островной регион стал третьим. Сахалинских легкоатлетов опередили спортсмены из Приморского и Хабаровского краев.

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