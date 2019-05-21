В Омск вернулась чемпионка Европы по художественной гимнастике - Советский спорт
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21 мая 2019 08:00Омская область

В Омск вернулась чемпионка Европы по художественной гимнастике

Ранним утром 21 мая в Омск вернулась чемпионка Европы по художественной гимнастике Дана Семиренко и ее тренеры Елена Арайс и Марина Дрозд.

Чемпионский рейс в аэропорту дожидались родные и друзья спортсменки, а также юные воспитанницы областного центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Напомним, что чемпионат Европы проходил в Баку с 16 по 19 мая. В составе юниорской сборной России в командных упражнениях в столице Азербайджана выступала воспитанница омской гимнастики Дана Семиренко.

Чемпионат наши юные групповички провели блестяще. В многоборье Анна Батасова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Амина Халдарова (запасная) не оставили соперницам шансов, набрав 44,925 балла. Вторыми стали белоруски (42,050), третьими – итальянки (41,350). Еще одну победу воспитанница омских тренеров Елены Арайс и Марины Дрозд одержала в командных соревнованиях в составе сборной России.

Двумя золотыми наградами копилка россиянок пополнилась и после финалов в отдельных видах. Наши девушки были лучшими в упражнениях с пятью лентами, и с пятью обручами. Серебряные награды достались украинкам и израильтянкам, а сборная Белоруссии пополнила медальную копилку двумя бронзовыми медалями.

– Я все еще не до конца верю, что мы это сделали, – улыбалась Дана Семиренко, спустившись с трапа. – Конечно, я счастлива. С детства мечтала выступать на соревнованиях такого уровня. Здорово, что все сложилось! Перед первым выходом нам было сложновато, но потом смогли успокоиться, собраться. У нас замечательная команда! Мы с девочками всегда помогаем друг другу, поддерживаем. И огромное спасибо моим тренерам! Они переживали за нас на трибунах. Без этих людей победы бы просто не было!

– Наши девочки были прекрасно готовы! – считает президент федерации художественной гимнастики Омской области Елена Арайс. – Они с первого дня захватили лидерство на соревнованиях и не дали соперницам ни малейшего шанса. В первый день девочки допустили небольшую ошибку в упражнении с пятью обручами, однако во всех дальнейших выступлениях они были первыми безоговорочно! Дана выступала красиво, выразительно! В целом от Баку остались только позитивные впечатления. Замечательный город, гостеприимные люди, шикарный зал. Все было прекрасно! У нас была отличная группа поддержки. Болели за девочек от всей души!

Для Марины Дрозд эта победа стала пока самой серьезной в ее тренерской карьере. Дану Семиренко она тренирует с самого детства.

– Тренирую Дану с ее семи лет и могу сказать, что она очень трудолюбивая девочка! – отметила наставница чемпионки. – Мы все очень рады за нее. Но повторюсь, эта победа стала возможной благодаря ее старанию. Конечно, наблюдать за выступлениями с трибуны было очень волнительно, но мы верили в нашу команду. И девочки выступили блестяще!

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