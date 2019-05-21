Турнир по самбо «Победа» собрал команды из шести районов Сахалинской области

Организаторами соревнований выступили РСОО «Федерация самбо Сахалинской области» и МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» пгт. Ноглики. Побороться за медали турнира вызвались команды из Южно- Сахалинска, Холмска, Долинска, Корсакова, Тымовского и, конечно же, хозяева турнира из Ноглик с самым многочисленным составом. Схватки проходили в двух возрастных группах (2009-2010 и 2007-2008 годов рождения) и имели упорный и бескомпромиссный характер. Победителями в младшей возрастной группе стали Дмитрий Сон (в/к 26 кг, Южно-Сахалинск), Максим Пивоварчик (29 кг, Южно-Сахалинск), Александр Теплов (32 кг, Южно-Сахалинск), Арсений Цой (35 кг, Южно- Сахалинск), Юрий Багров (42 кг, Долинск) и Матвей Петруня (49 кг, Долинск). В старшей возрастной группе первое место заняли Тимофей Савенков (31 кг, Корсаков), Илья Черкашин (34 кг, Долинск), Ярослав Ещиганов (38 кг, Южно-Сахалинск), Илья Резников (42 кг, Южно-Сахалинск), Никита Черкашин (50 кг, Долинск), Руслан Нечеухин (55 кг, Корсаков) и Артем Разиньков (65+, Ноглики).
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