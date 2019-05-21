Омские конкуристы успешно выступили на первенстве страны - Советский спорт
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21 мая 2019 08:23Омская область

Омские конкуристы успешно выступили на первенстве страны

С 16 по 19 мая в Тверской области проходили личное первенство России среди детей, юношей и юниоров, а также всероссийские соревнования по конкуру.

Участниками этих стартов стали в общей сложности более 200 спортивных пар всадник – лошадь. Омскую область на первенстве страны представлял кандидат в мастера спорта Артем Гисс на Сатрфорде. Нашему спортсмену совсем немного не хватило до пьедестала на маршруте с препятствиями до 130 см среди юношей – Артем стал четвертым.

Медали удалось выиграть взрослым спортсменам, выступавшим на всероссийских соревнованиях. Ольга Гисс на Картахене стала сильнейшей, а Ксения Кондратьева на Касабланке завевала бронзовую награду.

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