Омские конкуристы успешно выступили на первенстве страны

Участниками этих стартов стали в общей сложности более 200 спортивных пар всадник – лошадь. Омскую область на первенстве страны представлял кандидат в мастера спорта Артем Гисс на Сатрфорде. Нашему спортсмену совсем немного не хватило до пьедестала на маршруте с препятствиями до 130 см среди юношей – Артем стал четвертым.
Медали удалось выиграть взрослым спортсменам, выступавшим на всероссийских соревнованиях. Ольга Гисс на Картахене стала сильнейшей, а Ксения Кондратьева на Касабланке завевала бронзовую награду.
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