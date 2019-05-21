Омские акробаты отличились на чемпионате России

В Оренбурге завершился чемпионат России по спортивной акробатике. В местном СК «Олимпийский» в течение пяти дней за медали боролись более 300 сильнейших спортсменов страны более чем из 30-ти регионов России.

Успешно на турнире выступили представители омского регионального Центра спортивной подготовки, бронзовые призеры этапа Кубка мира Денис Солун, Кирилл Лукьянов, Владимир Петров и Павел Губский.

В соревнованиях мужских четверок выступало 14 сборных. Наш коллектив завоевал бронзовые медали, опередив по сумме четырех упражнений 11 команд.