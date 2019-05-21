Юноши и девушки «Енисея» добились своего лучшего результата в ДЮБЛ

Сезон 2018/2019 начался для женской команды ДЮБЛ БК «Енисей» не самым удачным образом. На первом этапе чемпионата России красноярки попали в сильную группу «А» вместе с такими командами как «Спарта энд К» и «УГМК» и заняли пятое место из шести команд с двумя победами в десяти матчах. На втором полуфинальном этапе подопечные Елены Шульженко и Сергея Дорофеева сначала заняли первое место в группе «В2», одержав верх над своими соперницами в трех матчах из четырёх, а затем взяли лидерство в группе «Д1», уверенно переиграв оппоненток из Новосибирска, Ставрополя, Курска, Вологды и Ижевска.

На финальном этапе сибирячки боролись за девятое место. Три победы в трёх матчах над «Динамо-Энергия» Иваново, «Невтяник» Омск и «Политех-СамГТУ» Самара позволили воспитанницам школы клуба добиться желаемого лучшего в истории клуба результата. «В этом сезоне команды ДЮБЛ и молодёжки у нас тренировались вместе, требования к игрокам были одни и те же. В молодёжной команде в Суперлиге-2 у нас было задействовано девятнадцать человек. То есть получается, что двенадцать человек из ДЮБЛа играли за молодёжку. Таким образом, мягкий переход из ДЮБЛ в молодёжку у нас уже идёт.

Требования к игрокам разных возрастов одни, все комбинации наши молодые игроки знают, нашу философию в защите тоже. Отмечу, что в команде ДЮБЛ у нас большая конкуренция. Результат наш мог быть даже выше, хотя девятое место для нас, как и для мужской команды ДЮБЛ, это лучший результат в истории клуба. Наша баскетболистка Яна Пашковская этим летом будет выступать за сборную России 2003 года на чемпионате Европы. Она, кстати, по возрасту могла принимать участие во всех играх ДЮБЛ, но в двух турах не играла, в том числе в самом первом сложном туре», – отметила главный тренер ЖК ДЮБЛ БК «Енисей» Елена Шульженко. Команда юношей ДЮБЛ баскетбольного клуба «Енисей» в сезоне 2018/2019 заняла десятое место в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории клуба. В чемпионате России ДЮБЛ приняли участие 42 команды.

Первенство прошло в четыре этапа. В первом туре предварительного раунда команда воспитанников школы БК «Енисей» встретилась с соперниками из Екатеринбурга, Великого Новгорода, Челябинска и Чебоксар. Подопечные Дениса Беляева одержали победы во всех четырёх матчах этапа. Во втором туре «Енисей», екатеринбургский «Уралмаш», на первом этапе занявший второе место вслед за сибиряками и «Ильмер-Спарта» из Великого Новгорода, оказавшаяся третьей, попали в группу с московской «Руна-Баскет», а также командами ДЮБЛ казанского «УНИКСА» и БК «Самара». Воспитанники школы красноярского клуба одержали победы в трёх матчах из пяти, в том числе переиграв команду ДЮБЛ «УНИКС» и вышли в следующий раунд.