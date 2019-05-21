«Сибирь» вернулась с выезда чемпионом! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 мая 2019 11:36Омская область

«Сибирь» вернулась с выезда чемпионом!

Омичи прибыли из Нижнего Новгорода в статусе сильнейшей флорбольной команды страны.

Напомним, что в Нижнем Новгороде прошли заключительные игры чемпионата России по флорболу среди мужских команд. Соревнования собрали 7 коллективов: «Спартак» (Москва), «Сибирь» (Омская область), «Нижегородец» (Нижний Новгород), «Прогресс» (Омск), «Ураган-Арена» (Ленинградская область), «СПб Юнайтед» (Санкт-Петербург) и «Помор» (Архангельская область). Но, если москвичи, питерцы и омичи из «Прогресса» уже не могли претендовать на медали чемпионата, то «Сибирь», «Нижегородец» и «Помор» имели все шансы взять не просто медали, а замахнуться на «золото».

«Сибирь», которая на домашнем объединенном туре уступила главным конкурентам в овертаймах, была настроена догнать соперников. Сыграв 9 матчей в чемпионате и имея в активе 23 очка, омичи уступали «Помору» и «Нижегородцу», у которых было по 11 игр и 29 очков.

Наш коллектив обыграл московский «Спартак» (5:0), «Ураган-Арену» (4:2) и «СПб Юнайтед» (8:1). Дальше «Сибирь» обыграла «Помор» со счетом 11:6! После забитого гола игрок «Сибири» Иван Пышный порадовал зрителей акробатическим «выходом» из нескольких сальто.

– Это были эмоции, – рассказал Иван. – Хотел поднять наш командный дух, порадовать болельщиков. В этом сезоне у нас довольно существенно поменялся состав, пришло много молодежи, но мы были одним целым в каждой игре!

Таким образом, омичи обошли архангелогородцев в турнирной таблице и начали готовиться к самому важному матчу, в котором «Сибирь» встречалась с хозяевами паркета – «Нижегородцем». Команды шли на равных, и в итоге игра перешла в овертайм. На последней минуте 10-минутного дополнительного отрезка Сергей Степанов отправил мяч в сетку хозяев – 8:7, и омские флорболисты стали чемпионами России.

– Просто невероятная радость, – поделился эмоциями голкипер Никита Фадеев. – Тяжелый выезд сложные игры, особенно финальная. Мы боролись до последних секунд, сумели вырвать победу только в овертайме. Но, несмотря на это, у меня и у ребят не было никаких проблем с настроем. Главное – выдержать физически. И мы справились. Хочу посвятить победу всем омичам!

В составе «Сибири» золотые медали себе на шею надели вратари Никита Фадеев и Олег Вилисон, защитники Руслан Турабаев, Артур Сулейманов, Сергей Степанов, Константин Злобин, Валерий Вольский и Владимир Павленко, нападающие Арман Каркумбаев, Андрей Малыгин, Зубайдулло Убайдуллаев, Иван Пышный, Женис Каменов, Вадим Мазалов, Александр Трофимов, Никита Маслаков, Евгений Большаков, Максим Дубинин и Дмитрий Гончаров.

– На последние матчи у нас не смогли поехать несколько игроков основы, но молодежь справилась с задачами, – отметил главный тренер чемпионов Леонид Щукин. – И прежде всего мне бы хотелось поздравить всех тренеров нашей школы. Это они нашли молодых ребят, подготовили этих игроков. Я очень рад, что школа работает и

приносит результат! А дело главного тренера – это подобрать ключ к победе, найти правильную тактику. В этот раз мы решили сыграть на скорость, силовое давление. И ребята справились. Впрочем, я был уверен в них. Мы заставили соперников ошибаться, удаляться, а наши игроки смогли проявить себя с лучшей стороны.

– Ребята долго шли к этому чемпионству, – пояснил глава областной федерации флорбола Дмитрий Брюханов. – В последние годы наша команда показывала хорошую игру, но всегда немного не хватало где-то везения, где-то опыта. В этом сезоне у нас собрался отличный коллектив: сплоченный, единый – настоящая семья! Ребята показали отличную игру, сумели одолеть достойнейших соперников и, наконец, действующего чемпиона России. Мы давно ждали эту победу!

23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
20/05 19:30Футбол
«После выхода на свободу Кокорина и Мамаева обяжут ночевать дома»В понедельник адвокаты форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подали жалобу в Пресненский суд на вынесенный 8 мая приговор.
20/05 11:30Футбол
Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тураЛюбопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
20/05 12:30Футбол
«Краснодар» – в Лиге чемпионов? Не торопитесь! Еврокубковый расклад в РПЛЗа тур до окончания чемпионата России далеко не на все главные вопросы получены ответы.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/05 07:00Хоккей
Этот день настал: сегодня наша дрим-тим играет со шведами, а Канада – с США!Наши сыграют с пока еще действующими чемпионами мира за первое место в группе Б.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
20/05 14:30Хоккей
Швейцарцы – слабаки или мы – уже «Красная машина»? Узнаем в игре с «Тре Крунур»В матче со Швейцарией корреспондент «Советского спорта» впервые увидел команду, а не ассорти распиаренных звезд.
20/05 07:00Хоккей
Оставит ли Нюландер в покое Кучерова? Швед может превзойти результат нашего форвардаЗа какими матчами следить сегодня на чемпионате мира и что в них будет интересного.
20/05 17:00Футбол
Евгений Ловчев: У Бескова было гранитное лицо, а у Кононова оно какое-то больноеОбозреватель «Советского спорта» – о матчах 29-го тура РПЛ.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
21/05 10:00Хоккей
Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналуНакануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
20/05 22:15Хоккей
Нюландер получает в два раза больше Кучерова. Разве это справедливо?Чем же так хорош швед? И что вы вообще знаете про лучшего (пока) бомбардира чемпионата мира Вильяма Нюландера, которого Никита Кучеров в этой гонке обойдет в последнем туре (как нам кажется).
21/05 00:00Хоккей
Латвия попрощалась с мечтами о плей-офф, а Британия сотворила чудо. Итоги дня на ЧМШвеция с трудом переиграла команду Боба Хартли, а Франция не сумела сохранить прописку в элите.
19/05 20:00Футбол
Три доказательства того, что «Краснодар» – это супер!Юрий Цыбанев – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу.
Новости
12:30 Хоккей Ворота сборной России в матче со Швецией будет защищать Василевский
12:26 Футбол В Испании сообщили, что Эриксен станет игроком «Реала» после финала ЛЧ
12:25 Футбол Forbes назвал Головина и Капризова самыми перспективными россиянами до 30 лет
12:24 Футбол Игроки «Арсенала» получат 10 миллионов фунтов в случае победы в Лиге Европы
12:21 Плавание Татьяна Данченко станет гостем пресс-центра «Советского спорта»
12:14 Хоккей Россия сыграет со Швецией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира
12:04 Хоккей Лаурис Дарзиньш: Чуть-чуть не хватило со шведами, но я горжусь ребятами
12:03 Футбол Зинченко опубликовал фото с трофеями, которые он выиграл с «Сити» в этом сезоне
11:53 Футбол «Боруссия» (Дортмунд) объявила о подписании защитника Шульца
11:45 Футбол Хави: Не могу взять «Феррари» или лайнер, нужно потренироваться на маленькой лодочке
11:40 Футбол Оливье Жиру – о матче с «Арсеналом: Чувства оставлю в стороне
11:32 Хоккей Максим Сушинский: Козлов будет отвечать в «Авангарде» за большинство
11:25 Хоккей Козлов стал ассистентом Хартли в «Авангарде» вместо Пелино
11:16 Футбол «Осасуна» вернулась в примеру
11:10 Футбол Источник: Орещук стал спортивным директором московского «Динамо»
11:08 Футбол Тренер «Анжи»: Дюпин достоин хотя бы почувствовать себя в сборной России
10:57 Хоккей «Вашингтон», «Виннипег» и «Баффало» интересуются Телегиным
10:53 Футбол СМИ: «Челси» снизил ценник на Азара
10:46 Хоккей Евгений Дадонов: Не думаю о возможном переезде в Кошице
10:40 Футбол Масалитин – об Игнашевиче: Можно прийти в «Оренбург» и сразу похоронить себя
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика