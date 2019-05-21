«Сибирь» вернулась с выезда чемпионом!

Напомним, что в Нижнем Новгороде прошли заключительные игры чемпионата России по флорболу среди мужских команд. Соревнования собрали 7 коллективов: «Спартак» (Москва), «Сибирь» (Омская область), «Нижегородец» (Нижний Новгород), «Прогресс» (Омск), «Ураган-Арена» (Ленинградская область), «СПб Юнайтед» (Санкт-Петербург) и «Помор» (Архангельская область). Но, если москвичи, питерцы и омичи из «Прогресса» уже не могли претендовать на медали чемпионата, то «Сибирь», «Нижегородец» и «Помор» имели все шансы взять не просто медали, а замахнуться на «золото».

«Сибирь», которая на домашнем объединенном туре уступила главным конкурентам в овертаймах, была настроена догнать соперников. Сыграв 9 матчей в чемпионате и имея в активе 23 очка, омичи уступали «Помору» и «Нижегородцу», у которых было по 11 игр и 29 очков.

Наш коллектив обыграл московский «Спартак» (5:0), «Ураган-Арену» (4:2) и «СПб Юнайтед» (8:1). Дальше «Сибирь» обыграла «Помор» со счетом 11:6! После забитого гола игрок «Сибири» Иван Пышный порадовал зрителей акробатическим «выходом» из нескольких сальто.

– Это были эмоции, – рассказал Иван. – Хотел поднять наш командный дух, порадовать болельщиков. В этом сезоне у нас довольно существенно поменялся состав, пришло много молодежи, но мы были одним целым в каждой игре!

Таким образом, омичи обошли архангелогородцев в турнирной таблице и начали готовиться к самому важному матчу, в котором «Сибирь» встречалась с хозяевами паркета – «Нижегородцем». Команды шли на равных, и в итоге игра перешла в овертайм. На последней минуте 10-минутного дополнительного отрезка Сергей Степанов отправил мяч в сетку хозяев – 8:7, и омские флорболисты стали чемпионами России.

– Просто невероятная радость, – поделился эмоциями голкипер Никита Фадеев. – Тяжелый выезд сложные игры, особенно финальная. Мы боролись до последних секунд, сумели вырвать победу только в овертайме. Но, несмотря на это, у меня и у ребят не было никаких проблем с настроем. Главное – выдержать физически. И мы справились. Хочу посвятить победу всем омичам!

В составе «Сибири» золотые медали себе на шею надели вратари Никита Фадеев и Олег Вилисон, защитники Руслан Турабаев, Артур Сулейманов, Сергей Степанов, Константин Злобин, Валерий Вольский и Владимир Павленко, нападающие Арман Каркумбаев, Андрей Малыгин, Зубайдулло Убайдуллаев, Иван Пышный, Женис Каменов, Вадим Мазалов, Александр Трофимов, Никита Маслаков, Евгений Большаков, Максим Дубинин и Дмитрий Гончаров.

– На последние матчи у нас не смогли поехать несколько игроков основы, но молодежь справилась с задачами, – отметил главный тренер чемпионов Леонид Щукин. – И прежде всего мне бы хотелось поздравить всех тренеров нашей школы. Это они нашли молодых ребят, подготовили этих игроков. Я очень рад, что школа работает и

приносит результат! А дело главного тренера – это подобрать ключ к победе, найти правильную тактику. В этот раз мы решили сыграть на скорость, силовое давление. И ребята справились. Впрочем, я был уверен в них. Мы заставили соперников ошибаться, удаляться, а наши игроки смогли проявить себя с лучшей стороны.

– Ребята долго шли к этому чемпионству, – пояснил глава областной федерации флорбола Дмитрий Брюханов. – В последние годы наша команда показывала хорошую игру, но всегда немного не хватало где-то везения, где-то опыта. В этом сезоне у нас собрался отличный коллектив: сплоченный, единый – настоящая семья! Ребята показали отличную игру, сумели одолеть достойнейших соперников и, наконец, действующего чемпиона России. Мы давно ждали эту победу!