В Красноярске обсудят ход реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» - Советский спорт
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21 мая 2019 11:37Красноярский край

В Красноярске обсудят ход реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»

В Красноярске, 27-28 мая, состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Подготовка спортивного резерва.

Вызовы, проблемы, реальные шаги в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни в Красноярском крае». Мероприятия конференции пройдут на площадках «Гранд Холл Сибири» (ул. Авиаторов, 19) и МСК «Радуга» (ул. Елены Стасовой, 69л). В конференции примут участие свыше 300 человек из разных регионов Сибирского федерального округа. К участию приглашаются руководители органов исполнительной власти в отрасли физической культуры и спорта, федерации по видам спорта, общественные организации, руководители и специалисты физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и другие. В качестве приглашенных спикеров на площадках выступят директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Владислав Павлов, генеральный директор Российского антидопингового агентства «РУСАДА» Юрий Ганус, заведующий кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры Национального государственного университета физической культуры, спорта, здоровья имени П.Ф. Лесгафта из Санкт-Петербурга Сергей Евсеев и другие. На конференции планируется проведение пленарных заседаний, работа по тематическим круглым столам, стендовые доклады, а также чтение докладов ведущими практиками спорта. Кроме того, пройдет награждение лауреатов конкурса «Лучший в спортивной профессии». Один из основных блоков в первый день конференции будет посвящен федеральному и региональному проекту «Спорт – норма жизни». На пленарных заседаниях и малых пленумах будут рассмотрены стратегические задачи проекта, подходы и механизмы его реализации. Муниципальные образования края поделятся своим опытом реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в своих территориях. Второй важной темой конференции станет концепция подготовки спортивного резерва в РФ до 2025 года, а также антидопинговое, медицинское и медико-биологическое обеспечение подготовки спортивного резерва.

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