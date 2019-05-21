Представители Краснодарского края – победители и призёры Кубка Европы по дзюдо

Участие в турнире принимали более 300 спортсменов из 24 стран Европы, СНГ, а также Японии, Монголии и Марокко.

Самую многочисленную делегацию составили хозяева турнира. В состав российской команды вошли 120 атлетов, в том числе пять представителей кубанской школы дзюдо.

По итогам соревнований в активе представителей края две награды – «золото» и «бронза». Отличились армавирец Аюб Блиев (в/к до 60 кг) и анапчанин Самвел Бабиньян (в/к до 73 кг).

Кубок Европы по дзюдо, Оренбург

В/к до 60 кг

1 место – Аюб Блиев (Россия, Армавир)

2 место – Рамазан Абдулаев (Россия, Иркутск)

3 место – Иван Долгих (Россия, Свердловская область)

3 место – Егор Цветков (Россия, Оренбургская область)

В/к до 73 кг

1 место – Георги Елбакиев (Россия, Московская область)

2 место – Аюб Хажалиев (Россия, Волгоградская область)

3 место – Самвел Бабиньян (Россия, Анапа)

3 место – Ангсарбек Гаинуллин (Казахстан)