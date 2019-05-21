В Казани пройдет первый в этом году стритбольный турнир Red Bull Reign

Отборочные этапы в 19 странах, включая Россию, состоятся третий год подряд. Победитель национального отбора едет на финал в Торонто (Канада), чтобы сразиться с лучшими из лучших. Региональные отборы будут проходить в 12 городах России: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород, Пермь, Калининград, Владивосток и Краснодар! Национальный финал, где сильнейшие сразятся за право оказаться в Торонто в сентябре 2019 года, состоится 21 июля в Ростове-на-Дону.
Стритбольный турнир пройдет по правилам FIBA 3x3, но с уникальной спортивной составляющей. Каждая игра длится 10 минут с ограничением в 21 очко.
По сравнению с прошлым годом изменились правила подсчёта очков в групповом турнире. Если раньше в следующий раунд проходила та команда, которая забросила в кольца соперников наибольшее количество очков по сумме всех встреч, то теперь за победу в матче даётся 5 баллов. Ещё 6 бонусных баллов получает команда, которая набрала больше всех в группе очков по сумме сыгранных матчей. Это делает Red Bull Reign турниром, ориентированным исключительно на атаку. Тем не менее это не лишает игру стратегии. Кто покажет самые высокие скорости, отменную физическую подготовку, выверенное командное взаимодействие, в а главное точность – будет вознагражден победой.
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Этот день настал: сегодня наша дрим-тим играет со шведами, а Канада – с США!Наши сыграют с пока еще действующими чемпионами мира за первое место в группе Б. 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