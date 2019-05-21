На старте «Российского Азимута» – 5 000 петербуржцев

Впервые эти старты были организованы и проведены в 2006 году. Тогда по всей стране состязалось более 170 000 опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.

«Российский Азимут» – это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире. Причем, оно уже сравнялась по популярности с такими известными спортивно-массовыми мероприятиями, как «Лыжня России» и «Кросс Нации». Появившийся в нашей стране относительно недавно, этот вид спорта быстро развивается и с каждым годом находит все больше своих приверженцев.

В этом году в Санкт-Петербурге соревнования «Российский Азимут» впервые проводились на территории парка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Политехническая улица, 29).

Старт масштабному спортивному празднику, в котором приняли участие 5 000 петербуржцев, дали заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Светлана Кузмицкая, президент Федерации спортивного ориентирования Денис Куприенко и олимпийский чемпион по гандболу Юрий Нестеров.

Отметим, что на площадке соревнований все участники смогли пройти обследование в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».