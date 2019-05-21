Фехтовальщики с берегов Невы – призеры первенства России - Советский спорт
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21 мая 2019 11:40Санкт-Петербург и область

Фехтовальщики с берегов Невы – призеры первенства России

В Новогорске (Московская область) завершилось первенство России по фехтованию.

Петербуржец Кирилл Ефимов стал обладателем серебряной медали первенства России, уступив в финальном поединке Илье Семину (Московская область) – 11:15.

Серебряные медали командных соревнований среди женщин завоевали петербургские саблистки Анна Ванькова, Юлия Головина, Алина Мосейко и Мария Синер. В финале девушки уступили спортсменкам из Москвы – 41:45.

Бронзовым призером первенства России в личных соревнованиях среди саблисток стала наша землячка Мария Синер. В полуфинальной встрече Мария уступила москвичке Евгении Подпасковой – 14:15.

В личном зачете среди рапиристов петербуржец Богдан Бармаков завоевал бронзовую медаль, в полуфинальной встрече уступив Александру Сироткину (Московская область) со счетом 11:15.

В командном первенстве среди шпажисток бронзовые медали турнира завоевали Татьяна Козлова, Мария Образцова, Евгения Райхлина и Алиса Черепанова в составе сборной Санкт-Петербурга. В борьбе за медали девушки одержали победу над командой Самарской области (45:44).

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