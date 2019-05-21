Кубанские спортсмены – победители национального первенства по джиу-джитсу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 мая 2019 11:41Краснодарский край

Кубанские спортсмены – победители национального первенства по джиу-джитсу

  В Челябинске завершилось первенство России по джиу-джитсу. Участие в этих отборочных соревнованиях приняли около 800 спортсменов в возрасте 14-16 лет со всей страны, в том числе из Краснодарского края. /data/sovsport/upload/2019-05/21/image-4526-1558428071.jpg

По итогам поединков в активе кубанцев две золотых награды. Отличились краснодарец Михаил Кочетков (до 16 лет) и сочинка Алина Авдеева (до 14 лет). Оба спортсмена одержали победы в дисциплине «не-ваза». Кочетков стал первым в весовой категории до 60 килограммов, а Авдеевой не было равных в весе до 52 килограммов. Михаила тренирует Алексей Рассоха, наставник Алины – Ольга Авдеева.

Благодаря завоёванному «золоту» кубанцы в составе российской сборной выступят на первенстве мира, которое пройдёт в сентябре в румынском Бухаресте.

Справка.

«Не-ваза» – раздел борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок (болевые и удушающие приемы).

20/05 07:00Хоккей
Оставит ли Нюландер в покое Кучерова? Швед может превзойти результат нашего форвардаЗа какими матчами следить сегодня на чемпионате мира и что в них будет интересного.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
20/05 11:30Футбол
Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тураЛюбопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».
20/05 17:00Футбол
Евгений Ловчев: У Бескова было гранитное лицо, а у Кононова оно какое-то больноеОбозреватель «Советского спорта» – о матчах 29-го тура РПЛ.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
21/05 12:00Футбол
Как купить билет на Евро-2020УЕФА объявил о старте продаж билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы, которые пройдут в 12 городах.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
21/05 10:00Хоккей
Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналуНакануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/05 13:00Хоккей
Фестиваль Ночной лиги: когда сбываются надежды и мечтыПодводим итоги финальных соревнований любительского чемпионата страны по хоккею.
21/05 07:00Хоккей
Этот день настал: сегодня наша дрим-тим играет со шведами, а Канада – с США!Наши сыграют с пока еще действующими чемпионами мира за первое место в группе Б.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
20/05 01:00Хоккей
Джо, неужели Кубок Стэнли снова достанется не тебе?«Сан-Хосе» проиграл в пятом матче финала Западной конференции. А мы жутко испугались за Джо Торнтона, крутого 40-летнего парня, который снова может пролететь мимо Кубка Стэнли. «Акулы» – в одном шаге от вылета.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
21/05 12:30Футбол
Самедов был прав: уровень РПЛ за пять лет сильно упал. ДоказаноЕще пять лет назад средняя стоимость футболистов российского клуба была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь же мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 аж трехкратно.
20/05 22:15Хоккей
Нюландер получает в два раза больше Кучерова. Разве это справедливо?Чем же так хорош швед? И что вы вообще знаете про лучшего (пока) бомбардира чемпионата мира Вильяма Нюландера, которого Никита Кучеров в этой гонке обойдет в последнем туре (как нам кажется).
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
Новости
12:30 Хоккей Ворота сборной России в матче со Швецией будет защищать Василевский
12:26 Футбол В Испании сообщили, что Эриксен станет игроком «Реала» после финала ЛЧ
12:25 Футбол Forbes назвал Головина и Капризова самыми перспективными россиянами до 30 лет
12:24 Футбол Игроки «Арсенала» получат 10 миллионов фунтов в случае победы в Лиге Европы
12:21 Плавание Татьяна Данченко станет гостем пресс-центра «Советского спорта»
12:14 Хоккей Россия сыграет со Швецией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира
12:04 Хоккей Лаурис Дарзиньш: Чуть-чуть не хватило со шведами, но я горжусь ребятами
12:03 Футбол Зинченко опубликовал фото с трофеями, которые он выиграл с «Сити» в этом сезоне
11:53 Футбол «Боруссия» (Дортмунд) объявила о подписании защитника Шульца
11:45 Футбол Хави: Не могу взять «Феррари» или лайнер, нужно потренироваться на маленькой лодочке
11:40 Футбол Оливье Жиру – о матче с «Арсеналом: Чувства оставлю в стороне
11:32 Хоккей Максим Сушинский: Козлов будет отвечать в «Авангарде» за большинство
11:25 Хоккей Козлов стал ассистентом Хартли в «Авангарде» вместо Пелино
11:16 Футбол «Осасуна» вернулась в примеру
11:10 Футбол Источник: Орещук стал спортивным директором московского «Динамо»
11:08 Футбол Тренер «Анжи»: Дюпин достоин хотя бы почувствовать себя в сборной России
10:57 Хоккей «Вашингтон», «Виннипег» и «Баффало» интересуются Телегиным
10:53 Футбол СМИ: «Челси» снизил ценник на Азара
10:46 Хоккей Евгений Дадонов: Не думаю о возможном переезде в Кошице
10:40 Футбол Масалитин – об Игнашевиче: Можно прийти в «Оренбург» и сразу похоронить себя
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика