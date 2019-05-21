Кубанские спортсмены – победители национального первенства по джиу-джитсу

По итогам поединков в активе кубанцев две золотых награды. Отличились краснодарец Михаил Кочетков (до 16 лет) и сочинка Алина Авдеева (до 14 лет). Оба спортсмена одержали победы в дисциплине «не-ваза». Кочетков стал первым в весовой категории до 60 килограммов, а Авдеевой не было равных в весе до 52 килограммов. Михаила тренирует Алексей Рассоха, наставник Алины – Ольга Авдеева.

Благодаря завоёванному «золоту» кубанцы в составе российской сборной выступят на первенстве мира, которое пройдёт в сентябре в румынском Бухаресте.

Справка.

«Не-ваза» – раздел борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок (болевые и удушающие приемы).