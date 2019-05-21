Команда «Небеса» – обладатели «золота» чемпионата мира по эстетической гимнастике - Советский спорт
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21 мая 2019 11:42Краснодарский край

Команда «Небеса» – обладатели «золота» чемпионата мира по эстетической гимнастике

  В испанском городе Картахена завершился юбилейный, 20-й чемпионат мира по эстетической гимнастике.

В соревнованиях приняли участие команды из тридцати стран мира. Краснодарский край представлял титулованный гимнастический клуб «Небеса».

По итогам турнира кубанские гимнастки в составе сборной России заняли первое общекомандное место, выиграв так называемый чемпионат мира в зачёте стран. Вместе с кубанскими девушками золотые награды получили представительницы московских клубов «Мадонна» и «Экспрессия».

В составе команды «Небеса» выступали Анна Евсеенко, Маргарита Ибраева, Анжелика Кравцова, Софья Крушанова, Анита Волкова, Дарья Клещёва, Яна Хохлова, Анна Бакшаева и Анастасия Фёдорова.

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