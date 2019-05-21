Сахалинцев приглашают на «Велолавину»

Сегодня спортсмены вышли на склоны «Горного воздуха» и провели открытую тренировку. Максим Шестаков давно увлекается Downhill. За это время были сломанные пальцы, ключица и рука. Но молодой человек говорит о травмах, как о наградах, без которых не может представить себя ни один спортсмен, увлекающийся этим видом спорта.
— Это завораживает дух, адреналин будоражит. Скорость может развиваться до 95 км/ч, - рассказывает спортсмен-любитель. – Мои родители меня поддерживают. Они понимают, что мне нравится этот вид спорта. Всегда приходят на соревнования, болеют за меня. В этом году «Велолавина» будет представлена в новом формате. Сахалинцы смогут увидеть спортсменов их трех серьезных вело-дисциплин и все это в один день: Uphill-марафон – массовая гонка в гору, BMX-контест, который представят молодые и активные ребята из команды «Extreme Sakhalin», Downhill-марафон – массовый скоростной спуск «ВелоЛавина»
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