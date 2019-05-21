Кубанский самбист завоевал золото континентального чемпионата

В составе российской сборной в Испании выступил армавирский спортсмен Давид Оганисян. Честь страны и края кубанец отстаивал в спортивном самбо в весовой категории до 90 килограммов. В ходе турнира армавирец смог дойти до финала. В главной схватке турнира он встретился с румыном Георге Бодирлау. Итог встречи – победа Оганисяна. Бронзовые награды в этом весе достались украинцу Ярославу Давидчуку и голландцу Мистралю Янсену.

Стоит отметить, что помимо титула чемпиона Европы армавирец является обладателем «золота» чемпионата мира, которое он завоевал в минувшем году.