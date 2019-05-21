Александр Беляев завоевал 4 золотых, серебряную и бронзовую медали чемпионата России - Советский спорт
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21 мая 2019 13:16Вологодская область

Александр Беляев завоевал 4 золотых, серебряную и бронзовую медали чемпионата России

С 12 по 19 мая 2019 года в г. Дзержинске на базе плавательного бассейна СДЮСШОР «Заря» проходил чемпионат России по плаванию спорта лиц с поражением ОДА, в котором приняли участие более 260 спортсменов из 38 субъектов России.

Вологодскую область на чемпионате России представлял Беляев Александр под руководством тренера Алексея Паницкого.

Александр выступал в соревновательном классе S3 и завоевал 6 медалей на следующих дистанциях:

50 метров баттерфляй – 1 место

50 метров вольный стиль – 1 место

50 метров на спине – 1 место

200 м вольный стиль – 2 место

100 метров вольный стиль – 1 место

150 метров комплекс – 3 место.

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