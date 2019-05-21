Александр Беляев завоевал 4 золотых, серебряную и бронзовую медали чемпионата России

Вологодскую область на чемпионате России представлял Беляев Александр под руководством тренера Алексея Паницкого.
Александр выступал в соревновательном классе S3 и завоевал 6 медалей на следующих дистанциях:
50 метров баттерфляй – 1 место
50 метров вольный стиль – 1 место
50 метров на спине – 1 место
200 м вольный стиль – 2 место
100 метров вольный стиль – 1 место
150 метров комплекс – 3 место.
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