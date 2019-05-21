Аделя Фаздалова – чемпионка Европы по армрестлингу

Татарстанская спортсменка Аделя Фаздалова стала чемпионкой Европы по армрестлингу на соревнованиях, которые проходили в греческих Афинах. Спортсменка стала лучшей в категории «Правая рука» среди юниоров до 21 года. Чистопольская спортсменка выступала в весовой группе 65 кг.

Для чистопольской спортсменки эта победа на европейском первенстве стала седьмой в карьере. На мировых чемпионатах Фаздалова побеждала 5 раз.