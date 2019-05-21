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21 мая 2019 13:36Татарстан

Татарстанец Степан Киселев победил на Московском полумарафоне

Киселеву не было равных на дистанции 21 км среди мужчин.

Член сборной Татарстана по легкой атлетике Степан Киселев стал абсолютным победителем Московского полумарафона. Он пробежал 21,1 км за 1 час 03 минуты 59 секунд. Второе место занял Андрей Лейман, третьим финишировал Дмитрий Сафронов.

Маршрут забега проходил по центральным набережным города и мимо стен Кремля. Трасса забега сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS). Призовой фонд для победителей и призеров составил 1 млн рублей.

Ранее в мае Степан Киселев стал победителем марафона в Казани. Дистанцию 42,2 км он пробежал за 2 часа 12 минут 56 секунд и стал двукратным чемпионом России.

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