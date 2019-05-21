Татарстанец Степан Киселев победил на Московском полумарафоне

Член сборной Татарстана по легкой атлетике Степан Киселев стал абсолютным победителем Московского полумарафона. Он пробежал 21,1 км за 1 час 03 минуты 59 секунд. Второе место занял Андрей Лейман, третьим финишировал Дмитрий Сафронов.
Маршрут забега проходил по центральным набережным города и мимо стен Кремля. Трасса забега сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS). Призовой фонд для победителей и призеров составил 1 млн рублей.
Ранее в мае Степан Киселев стал победителем марафона в Казани. Дистанцию 42,2 км он пробежал за 2 часа 12 минут 56 секунд и стал двукратным чемпионом России.
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