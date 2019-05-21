Аэлина Мазитова завоевала серебро Кубка Европы по дзюдо

Соревнования прошли среди юниоров до 21 года. На татами спортивного комплекса «Ciudad Jardin» вышли бороться за медали и рейтинговые баллы 337 дзюдоистов (198 юношей и 139 девушек) 1999-2001 г.р. из 23 стран.
Республику Татарстан в составе сборной России на турнире Аэлина Мазитова. На пути к пьедесталу в предварительных встречах Аэлина победила спортсменок из Франции и Германии.
В финальном поединке Аэлина встретилась с двукратной серебряной призеркой Кубков Европы среди кадетов 2018 г. француженкой Леонией Гонзалез. Сначала Аэлина вела поединок на «ваза-ари», но за минуту до конца встречи Леония подтвердила свое чемпионство в этом весе броском на «иппон».
Сейчас Аэлина Мазитова тренируется в центре дзюдо «Батыр» под руководством старшего тренера Алексея Андреевича Нефедова.
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