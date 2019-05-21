Татарстанцы успешно выступили на Первенстве России по фехтованию

С 9 по 16 мая в подмосковном Новогорске прошло Первенство России по фехтованию среди спортсменов до 23 лет. В соревнованиях приняли участие сильнейшие российские спортсмены в этом возрасте.

По итогам соревнований в личном первенстве по рапире среди женщин сразу три медали завоевали фехтовальщицы из Татарстана. Татарстанские спортсменки заняли весь пьедестал почета – «золото» вручили Марте Мартьяновой, «серебро» – Аделе Абдрахмановой, «бронзу» – Арине Прытковой.

Успешно выступила сборная республики в командном турнире рапиристок. Свою вторую золотую медаль на этом турнире выиграла Марта Мартьянова, вместе с которой на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Аделя Абдрахманова, Арина Прыткова и Анастасия Семёнова. Всех своих конкуренток девушки обыграли с крупным счетом, в том числе и рапиристок Башкортостана в финале – 45:21.