Краснодарская каноистка отправится в Германию на этап Кубка мира по гребле - Советский спорт
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21 мая 2019 15:16Краснодарский край

Краснодарская каноистка отправится в Германию на этап Кубка мира по гребле

28 мая в Дуйсбурге стартует второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Соревнования пройдут на гребном канале Ведау, который был построен в 1935 году в одноимённом спортивном парке между озерами Берта и Барабара.

Канал Ведау по праву стоит в одном ряду с лучшими гребными каналами мира. Теперь его длина составляет 2150 метров, ширина – 135 метров, глубина – 9 метров. Трибуны рассчитаны на 2468 мест, и они обеспечивают хороший обзор всей гонки.

В составе российской сборной в Германию отправится и представительница Кубани – краснодарская каноистка Олеся Ромасенко. Завершатся соревнования 2 июня.

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