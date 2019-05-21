Краснодарская каноистка отправится в Германию на этап Кубка мира по гребле

Соревнования пройдут на гребном канале Ведау, который был построен в 1935 году в одноимённом спортивном парке между озерами Берта и Барабара.
Канал Ведау по праву стоит в одном ряду с лучшими гребными каналами мира. Теперь его длина составляет 2150 метров, ширина – 135 метров, глубина – 9 метров. Трибуны рассчитаны на 2468 мест, и они обеспечивают хороший обзор всей гонки.
В составе российской сборной в Германию отправится и представительница Кубани – краснодарская каноистка Олеся Ромасенко. Завершатся соревнования 2 июня.
Как купить билет на Евро-2020УЕФА объявил цены билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы, которые пройдут в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
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