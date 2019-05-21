Татарстанские футболистки завоевали «бронзу» второго этапа IX летней Спартакиады - Советский спорт
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21 мая 2019 15:17Татарстан

Татарстанские футболистки завоевали «бронзу» второго этапа IX летней Спартакиады

За победу в турнире боролись представительницы Приволжского федерального округа из семи регионов.

С 14 по 18 мая в Пензе прошел второй этап соревнований по футболу в рамках IX летней Спартакиады учащихся России. За победу в турнире боролись представительницы Приволжского федерального округа из семи регионов: Республика Башкортостан, Саратовская область, Пермский край, Самарская область, Республика Татарстан, Пензенская область и Кировская область.

По итогам соревнований татарстанские футболистки стали обладательницами бронзовых наград. Уступив в полуфинале девушкам из Самарской области (0:2), в матче за третье место сборная РТ обыграла Кировскую область со счётом – 3:1.

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