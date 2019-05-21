Регбийный клуб «Стрела» стартует в Кубке России по регби - Советский спорт
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21 мая 2019 15:18Татарстан

Регбийный клуб «Стрела» стартует в Кубке России по регби

Первая домашняя игра казанского регбийного клуба «Стрела» против команды «Кубань»

24 мая на Центральном стадионе (ул.Ташаяк, 2а) пройдет первая домашняя игра казанского Регбийного клуба «Стрела» против команды «Кубань» в рамках Кубка России.

В ноябре 2018 года Премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Валерьевичем Песошиным было принято решение о возрождении легендарного Регбийного клуба «Стрела». На данный момент казанцы выступают в Чемпионате Высшей лиги и Премьер-лиги по регби-7, а на этой неделе стартуют в Кубке России по регби, где соперником станет коллектив из Краснодара РК «Кубань».

Это первая домашняя и очень значимая игра «Стрелы». Последний раз клуб играл дома в 2013 году. Для всех болельщиков подготовлена зона с фудкортом, фотозона, конкурсы и подарки от регбийного клуба.

Матч состоится 24 мая в 15:00 на Центральном стадионе (вход со стороны легкоатлетического манежа).

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