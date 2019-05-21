Регбийный клуб «Стрела» стартует в Кубке России по регби

24 мая на Центральном стадионе (ул.Ташаяк, 2а) пройдет первая домашняя игра казанского Регбийного клуба «Стрела» против команды «Кубань» в рамках Кубка России.

В ноябре 2018 года Премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Валерьевичем Песошиным было принято решение о возрождении легендарного Регбийного клуба «Стрела». На данный момент казанцы выступают в Чемпионате Высшей лиги и Премьер-лиги по регби-7, а на этой неделе стартуют в Кубке России по регби, где соперником станет коллектив из Краснодара РК «Кубань».

Это первая домашняя и очень значимая игра «Стрелы». Последний раз клуб играл дома в 2013 году. Для всех болельщиков подготовлена зона с фудкортом, фотозона, конкурсы и подарки от регбийного клуба.

Матч состоится 24 мая в 15:00 на Центральном стадионе (вход со стороны легкоатлетического манежа).