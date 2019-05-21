В Тетюшах пройдет финал открытого Кубка ДОСААФ РТ по автомобильному спорту

23 мая в Тетюшах пройдут республиканские соревнования по автомобильному спорту «Кубок ДОСААФ РТ по автомногоборью «Юный водитель-2019».
В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов – учащихся образовательных учреждений Республики Татарстан. Это юноши и девушки в возрасте 16-18 лет – победители отборочного этапа, проходившего в местных организациях ДОСААФ РТ с 15 апреля по 17 мая 2019 года.
Торжественное открытие намечено на 10:00.
В автомногоборье юные водители смогут проявить себя в трех направлениях:
1) «Конкурс знатоков правил дорожного движения»;
2) «Классическое скоростное маневрирование»;
3) Стрельба из пневматической винтовки по мишеням с дистанции 10 метров.
Победители и призеры командного первенства будут награждены кубками, медалями и дипломами. Лучших спортсменов в личном зачете отметят дипломами и ценными призами.
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