В Тетюшах пройдет финал открытого Кубка ДОСААФ РТ по автомобильному спорту - Советский спорт
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21 мая 2019 15:18Татарстан

В Тетюшах пройдет финал открытого Кубка ДОСААФ РТ по автомобильному спорту

В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов – учащихся образовательных учреждений Республики Татарстан.

23 мая в Тетюшах пройдут республиканские соревнования по автомобильному спорту «Кубок ДОСААФ РТ по автомногоборью «Юный водитель-2019».

В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов – учащихся образовательных учреждений Республики Татарстан. Это юноши и девушки в возрасте 16-18 лет – победители отборочного этапа, проходившего в местных организациях ДОСААФ РТ с 15 апреля по 17 мая 2019 года.

Торжественное открытие намечено на 10:00.

В автомногоборье юные водители смогут проявить себя в трех направлениях:

1) «Конкурс знатоков правил дорожного движения»;

2) «Классическое скоростное маневрирование»;

3) Стрельба из пневматической винтовки по мишеням с дистанции 10 метров.

Победители и призеры командного первенства будут награждены кубками, медалями и дипломами. Лучших спортсменов в личном зачете отметят дипломами и ценными призами.

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